Белорусско-российскую молочно-товарную ферму построили на Сахалине

Новости Беларуси. Беларусь и Россия завершили реализацию аграрного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместными усилиями построили молочно-товарную ферму на юге Сахалина.

Сельскохозяйственный объект возвели с нуля за 3 года. За основу взяли лучший белорусский опыт. В частности, это технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения. С выходом на проектную мощность предприятие будет давать жителям островной области 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса ежегодно.

Больше новостей экономики за 27 февраля читайте здесь