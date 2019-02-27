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Белорусско-российскую молочно-товарную ферму построили на Сахалине

27 февраля 2019 19:59
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия завершили реализацию аграрного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Совместными усилиями построили молочно-товарную ферму на юге Сахалина.

Белорусско-российскую молочно-товарную ферму построили на Сахалине-1

Сельскохозяйственный объект возвели с нуля за 3 года. За основу взяли лучший белорусский опыт. В частности, это технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения. С выходом на проектную мощность предприятие будет давать жителям островной области 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса ежегодно.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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