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«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

02 ноября 2019 13:11
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От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок-1

Буренкам регулярно предоставляют услуги «солярий» и «пенные вечеринки». Однако сеансы эти не для пущего пафоса, а исключительно из профилактических соображений.

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок-3

Артем Финогенов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:
Корова не может сама себе помыть копыта, и мы должны ей в этом плане чем-то помочь. Это очень здорово профилактирует заболевания конечностей.

Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок-5
«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок-6

А вот чтобы эффективней усваивался у коров кальций, нужен витамин Д. Его-то и получают в вертикальном солярии.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок-8

Артем Финогенов:
Сейчас идет концепция в мировой практике, что корова должна быть не только здоровой, но и счастливой. Поэтому, чтобы обеспечить ей комфортное существование на крупных промышленных комплексах, применяются разные ухищрения.

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Анастасия Дехтяр

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