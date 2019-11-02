«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок

От теории к практике. Изобретения ученых сразу внедряются на агропроизводства. На этой ферме коров обхаживают, словно они в салоне красоты. О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Буренкам регулярно предоставляют услуги «солярий» и «пенные вечеринки». Однако сеансы эти не для пущего пафоса, а исключительно из профилактических соображений.

Артем Финогенов, заведующий отделом Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству:

Корова не может сама себе помыть копыта, и мы должны ей в этом плане чем-то помочь. Это очень здорово профилактирует заболевания конечностей. Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

А вот чтобы эффективней усваивался у коров кальций, нужен витамин Д. Его-то и получают в вертикальном солярии. От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском