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Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

24 мая 2019 18:09
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Новости Беларуси. На общественное обсуждение 24 мая вынесен проект постановления Совета Министров относительно тарифов на некоторые риелторские услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, государство будет устанавливать тарифы на услуги физлицам в отношении жилфонда, земельных участков, дач, садовых домиков и гаражей. При этом профильные организации будут самостоятельно утверждать стоимость услуг, предельный максимум определит государство. Предусмотрена скидка для многодетных семей.

Кроме того, планируется отменить госрегулирование цен на риелторские услуги для юрлиц, а также связанные с объектами нежилого фонда. Это будет способствовать развитию конкуренции и повышению качества этих услуг. Еще один важный момент в проекте документа – запрет на оплату одной и той же риелторской услуги в отношении одного и того же объекта недвижимости и продавцом, и покупателем.

Больше новостей экономики за 24 мая здесь.

# Недвижимость # Экономика

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