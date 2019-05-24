Новости экономики за 24.05.2019

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БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ ЭСТОНСКИЙ ПОРТ СИЛЛАМЯЭ

Беларусь может расширить экспортные поставки через эстонский порт Силламяэ. В перспективе это поможет нарастить белорусский экспорт, а также заинтересовать эстонский бизнес участвовать в реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень». Порт находится в 25 километрах от границы ЕС и России. Его можно использовать для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении стран Европы, США, России, Юго-Восточной Азии и всего мира.