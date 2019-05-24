Прямой эфир

Новости экономики за 24.05.2019

24 мая 2019 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как изменятся тарифы на риэлторские услуги? Какие самые дорогие бренды мира по версии Forbes? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ ЧЕРЕЗ ЭСТОНСКИЙ ПОРТ СИЛЛАМЯЭ

Беларусь может расширить экспортные поставки через эстонский порт Силламяэ. В перспективе это поможет нарастить белорусский экспорт, а также заинтересовать эстонский бизнес участвовать в реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка «Великий камень». Порт находится в 25 километрах от границы ЕС и России. Его можно использовать для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении стран Европы, США, России, Юго-Восточной Азии и всего мира.

Новости экономики за 24.05.2019-1

Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы. Свободная таможенная зона Силламяэ (0 % налогов и пошлин) в совокупности с либеральной налоговой политикой Эстонии создают самую выгодную деловую среду.

Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение
24 мая 2019 18:09

Проект изменений тарифов на риэлторские услуги в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019
24 мая 2019 18:09

Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят
24 мая 2019 17:36

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят