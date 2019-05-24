Forbes опубликовал список самых дорогих брендов мира-2019

Новости Беларуси. Названы самые дорогие бренды мира по версии Forbes, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Apple возглавляет его девятый год подряд. Бренд техногиганта стоит 205,5 миллиардов долларов. Пока Apple сохраняет свои позиции на вершине, к ней стремительно приближается Google – 167 миллиардов долларов. Microsoft и Amazon завершают топ-4: за год стоимость обоих брендов выросла более чем на 20 %.

Единственный IT-бренд, который за год сдал позиции, – это Facebook. Пятое место, 88 миллиардов долларов – на 6 % ниже результата 2018 года.