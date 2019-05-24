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На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят

24 мая 2019 17:36
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Новости Беларуси. До конца 2019 года в Минской области планируют ввести 12 современных молочно-товарных ферм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят -1

Это должно увеличить производительность и комфорт работников. Например, в Молодечно на МТФ «Мороськи-2» построят профилакторий на 173 новорожденных теленка. Это будет новое здание. В нем предусмотрят помещение для постерилизатора, молочное такси, моечную и раздевалку для телят. Ферма строилась в 2012 году, поэтому такая модернизация необходима.

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят -4

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят -6

Людмила Лымарь, заместитель директора по производству филиала «Агрофирма Лебедева»:
Комплекс работает по замкнутому циклу. Телят содержим на улице в летнее время. В зимнее время у нас не хватает мест в профилактории, поэтому строим новый для того, чтобы выращивать технологически молодняк.

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят -9

Оксана Гетманова, руководитель молочно-товарной фермы филиала «Агрофирма Лебедева»:
Маленькие телята должны находится в индивидуальных домиках по одному. Построив этот новый телятник, мы как раз будем содержать наших малышей по одному теленочку в домике.

На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят -12

Закончить новый профилакторий планируют до 20 августа. Сейчас работа идет полным ходом. Между тем ферма уже содержит более 1500 животных. В основном это коровы и телки.

# Сельское хозяйство # Экономика # Людмила Лымарь # Оксана Гетманава # Фотофакт

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