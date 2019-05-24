На МТФ в Молодечненском районе построят новый профилакторий для телят

Новости Беларуси. До конца 2019 года в Минской области планируют ввести 12 современных молочно-товарных ферм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это должно увеличить производительность и комфорт работников. Например, в Молодечно на МТФ «Мороськи-2» построят профилакторий на 173 новорожденных теленка. Это будет новое здание. В нем предусмотрят помещение для постерилизатора, молочное такси, моечную и раздевалку для телят. Ферма строилась в 2012 году, поэтому такая модернизация необходима.

Людмила Лымарь, заместитель директора по производству филиала «Агрофирма Лебедева»:

Комплекс работает по замкнутому циклу. Телят содержим на улице в летнее время. В зимнее время у нас не хватает мест в профилактории, поэтому строим новый для того, чтобы выращивать технологически молодняк.

Оксана Гетманова, руководитель молочно-товарной фермы филиала «Агрофирма Лебедева»:

Маленькие телята должны находится в индивидуальных домиках по одному. Построив этот новый телятник, мы как раз будем содержать наших малышей по одному теленочку в домике.