Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили в Минске

Новости Беларуси. Улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности частных предприятий. Проект экспертной оценки по поддержке малого и среднего бизнеса представили 15 марта в Минске.

Реформы, цель которых облегчить жизнь предпринимателям, включены в дорожную карту. Рекомендации, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития, разбиты по девяти блокам.

К примеру, одно из предложений: совершенствование сферы услуг, в которых нуждается частный сектор. То есть помощь юристов и бухгалтеров должна стать более доступной, но от этого не менее качественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Еще блок очень серьезный – это блок развития диалога между властью и бизнесом. Рекомендации касаются работы общественно-консультативных советов при министерствах, работы Совета по развитию предпринимательства и других структур, которые обеспечивают взаимосвязь государства и предпринимателей.

Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития:

Мы довольны результатами проекта. Во-первых, потому что положительные были оценки других стран во время обсуждения в Париже в ноябре. Во-вторых, потому что нам очень отрадно заметить, что правительство очень серьезно принимает в расчет наши предложения и очень активно работает с нами, чтобы разрабатывать дальнейшие шаги.

Снижение нагрузки на бизнес – сегодня один из приоритетов экономической политики. На выполнение представленной программы заложено три года. Вместе с тем, эффективность проекта будет отслеживаться. Некоторые пункты, если потребуется, могут быть скорректированы.