Беларусь прорабатывает вопрос экспорта на израильский рынок автобусов МАЗ

Новости Беларуси. Ближневосточный вектор. Беларусь рассчитывает на увеличение объема инвестиций и товарооборота с Израилем. Об этом шла речь в Минске на заседании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

В прошлом году страны наторговали на 93 миллиона долларов, и это далеко не предел. Мы поставляем нашим партнерам строительные материалы, продукцию металлолитейного производства, продукты питания.

В свою очередь Израиль экспортирует в Беларусь лекарства, гербициды, технологическое оборудование. Отдельное внимание стороны уделяют продвижению совместно произведенных товаров на рынки третьих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В 2016 году начата проработка вопроса экспорта на израильский рынок автобусов МАЗ. И очень бы хотелось, чтобы мы в самое короткое время могли проехаться по прекрасной земле государства Израиль на белорусских автобусах. А еще через некоторое время отметили, что на них присутствует хотя бы 40-50% продукции Израиля. Это уже был бы наш совместный продукт.

Софа Ландвер, министр алии и абсорбции Израиля:

В экономическом плане и нам, и белорусской стороне есть что предложить друг другу. И в области торговли, и в области сельского хозяйства, и в области медицины, и, безусловно, туризма.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества остается туризм. Так, уже больше года между нашими странами действует безвизовый режим. Минск и Тель-Авив связаны регулярными авиарейсами, популярность которых неуклонно растет.