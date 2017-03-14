Новости экономики за 14.03.2017

Новости Беларуси. В Беларусь стали приезжать больше западных соседей. Таковы свежие данные Белстата. Самый настоящий ажиотаж на поездки в нашу страну у жителей Литвы, Латвии и Польши. Причем начался он задолго до появления безвизового режима. В полтора раза увеличился туристический поток из Германии и в 8 раз – из Израиля: до двух тысяч человек. Гости из каких стран стали чаще выбирать отпуск в Беларуси, знает наш экономический обозреватель Анна Рублева.

Львиную долю составляют россияне, хотя в процентном отношении их доля снизилась на 10% и составила 78%.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Примерно такая же картина наблюдалась в 2010 году и накануне чемпионата мира по хоккею. В 2016 году почти 30 тысяч туристов прибыли в нашу страну из Европейского союза. И абсолютно новый тренд – увеличилось количество туристов из Туркменистана: с 200 до 1200 гостей за год.

БЕЗ ВИЗ

Пятидневным безвизовым режимом за месяц воспользовались почти 4,5 тысячи иностранцев из 59 государств. Больше всего среди них граждан Германии, Польши, Италии, Франции и Великобритании. Новую точку на карте Европы без виз открыли для себя гости из Уругвая, Панамы, Намибии, Андорры и Малайзии.

КУЛИНАРНАЯ КАРТА

Вывести в топ гастрономический туризм поможет кулинарная карта Беларуси. Задачи проекта – продемонстрировать наследие страны и познакомить с рецептами глубинки. На сайте есть даже раздел – кулинарные привидения. Это те блюда, которые почти забыты. Впрочем, с появлением сайта и выпуском в скором будущем мобильного приложения с белорусским меню именно этот раздел может оказаться самым популярным, – отмечают разработчики. Это представители общественной организации и студенты факультета международных отношений БГУ.

ДОРОГИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сезонные транспортные ограничения не коснутся некоторых платных дорог. С 15 марта дня до 25 апреля Министерство транспорта вводит ограничение на передвижение автомобилей, нагрузка на ось которых от 6 до 9 тонн. Без изменений останется трафик на трассах Брест – Минск – граница Российской Федерации, Минск – Национальный аэропорт, все магистрали от столицы до областных центров, а также Минск – Ошмяны – «Каменный Лог», Минск – Микашевичи – Барановичи – Волковыск и другие.

МИЛЛИОНЫ ПОСЫЛОК

Почти 13 миллионов международных посылок получили белорусы за год. И только одна посылка из 100 превысила лимит 22 евро. При этом таможня сообщает, что 145 тысяч белорусов получили более 10 интернет-заказов за 12 месяцев.

СТАВКА РЕФИНАНСРОВАНИЯ 15%

Уже 15 марта Нацбанк вновь снизит ставку рефинансирования – до 15%. Таким образом, будут пересчитаны все кредиты, рассчитанные на основе этого показателя. Также станут доступнее ресурсы для фирм и коммерческих банков. Это третье снижение ставки рефинансирования в 2017 году.

О торгах на валютно-фондовой бирже. Официальный курс доллара – 1 рубль 91 копейка, евро теряет свои позиции – 2 рубля 3 копейки, за сотню российских дают 3 рубля 25 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.