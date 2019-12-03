Проект бюджета на 2020 год рассмотрят в Совете Республики

Новости Беларуси. Главный финансовый документ Беларуси рассмотрят 3 декабря в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главный финансовый документ Беларуси рассмотрят 3 декабря в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем поступить на одобрение сенаторов, проект бюджета-2020 был принят нижней палатой парламента. Как сообщалось ранее, доходы в будущем году составят около 24,5 миллиардов рублей, расходы – чуть меньше 25,5 миллиардов. За ориентир парламентарии взяли самый неблагоприятный сценарий. Не учитывали, например, компенсацию последствий налогового манёвра. Также известно, что новый бюджет усилит социальную направленность – предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение и образование, а также повышение зарплат бюджетникам и пенсий.
О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович
Всего в рамках заседания седьмой сессии Совета Республики шестого созыва планируется рассмотреть целый ряд законопроектов. Среди них – документы об охране труда, о защите прав потребителей, о местном самоуправлении.