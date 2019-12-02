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БелЖД 2 декабря запустила мобильное приложение для покупки билетов

02 декабря 2019 16:00
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Новости Беларуси. В октябре ресурс работал в тестовом режиме. Его опробовали 400 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уже сегодня пользователи смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS получили доступ к приложению. Наиболее востребованным и популярным среди пассажиров является сервис по оформлению электронных проездных документов. За 11 месяцев на сайте БЖД оформлено 2 миллиона 700 тысяч билетов

Дополнительным стимулом для использования новых ресурсов стала отмена с 1 декабря комиссионного сбора при оформлении электронных билетов. Такой документ с регистрацией стоит дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

Больше новостей экономики за 2 декабряы здесь.

# Белорусская железная дорога # Экономика # Наталья Надольская

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