Проект БелТПП «Школа экспорта» выпустил первых слушателей

Новости Беларуси. Первый выпуск слушателей «Школы экспорта» состоялся 14 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, организованный Белорусской торгово-промышленной палатой, объединил более 90 человек. Сегодня все они, а в числе обучающихся были индивидуальные предприниматели, специалисты по продажам и руководители предприятий, получили соответствующие сертификаты. Обучение для всех было бесплатным.

Цель бизнес-курса – обучить слушателей тонкостям управления финансами, выхода на зарубежные рынки и даже деловому этикету. И, как следствие, помочь предприятиям нарастить экспорт товаров и услуг.

Дмитрий Нор, руководитель IT-компании:

Сейчас по тем принципам, которым меня научили, я нашел себе инвестора и двух дилеров. И в следующем году уже будет какой-то результат. Я от этого всего получу какие-то деньги.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Около тысячи предприятий приняли участие в целом в работе нашей школы. И еще один уровень – это работа в районах. Мы начали такую работу с февраля этого года в Оршанском районе. Сегодня мы провели там 4 инструктивных семинара. Мы сегодня знаем каждое предприятие-экспортера в этом регионе. И мы хотели бы отработать на базе Оршанского региона модель поддержки предприятий различных форм собственности на внешнеэкономическом периметре.