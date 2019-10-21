Беларусь готова обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга

Здесь Беларусь предложила обновить парк пассажирской техники Екатеринбурга накануне Универсиады, которая пройдёт в этом городе в 2023 году. Обсуждались и проекты по кооперации между предприятиями регионов.

Пример такого сотрудничества – совместное производство дизельного двигателя для БелАЗа. Опытный образец прошёл заводские испытания, сейчас идёт вторая фаза – эксплуатация новинки в различных погодных условиях на одном из карьеров в Свердловской области.

Пётр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»: К концу этого года, 2020-го, мы отрапортуем и примем управленческое решение по изготовлению опытно-промышленной партии. В пределах 5-10 машин на следующий период: 2020-2021 год.

Пётр Скорцов, генеральный директор уральского дизельно-моторного завода группы «Синара»:

У нас есть ещё линейка двигателей М-150, который производит завод Пауэрзвезда, его мы видим на 90-тонном БелАЗе: на следующий год в дизель-поршневом исполнении, а через год – уже в газовой версии.

Также в планах российских и белорусских промышленников – модернизация Уральского автомобильного завода и в перспективе – более тесное сотрудничество с МАЗом.