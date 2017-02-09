Продумано все до мелочей: проектом конной фермы в Логойске заинтересовались в России и Казахстане

Новости Беларуси. Проектом ведущих животноводов Минщины заинтересовались за рубежом. Крупнейшая в стране конеферма, воздвигнутая в Логойском районе, – современное производство, аналогов которому на постсоветском пространстве нет. Инновационные технологии позволяют сократить расходы и отражаются на качестве продукции, которую уже хорошо знают в Беларуси и России.

Успешно прошли поставки пробных партий кумыса и на европейский рынок.

Мощность комплекса – в среднем две тонны молока в сутки. Чтобы удовлетворить потребности отечественных потребителей, на экспорт решено поставлять не более трети от общего количества продукции. Пользуются спросом сегодня и сами лошади.

За последние полгода более 100 чистокровных жеребцов продали в Россию.

Олег Сивченко, директор предприятия:

Создано предприятие, в котором продумано все до мелочей. Используются новейшие технологии по содержанию, доению, кормлению и переработке. И все это очень компактно находится на территории одного предприятия. В таком виде, как оно у нас, предприятий нет.

Естественно есть те, которые работают со времен Советского Союза, но это немного технологии прошлого века. То есть там гораздо выше затратность выше, а безопасность и качество продукта ниже, чем у нас.

Построить комплексы по образцу логойского намерены в России и Казахстане.

Сейчас проект на стадии переговоров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.