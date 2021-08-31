Участвуют 9 тысяч солдат. В Латвии проходят масштабные учения с участием стран НАТО

Новости Латвии. В Латвии проходят масштабные совместные учения с НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры с участием 9 000 солдат будут идти по всей стране до 3 октября. По задаче тренировок, военные должны отработать совместные действия в условиях гибридной войны и горячего конфликта. Но аналитики считают, что настоящей целью является организация наступления на российском направлении.