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«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции

11 августа 2017 10:22
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Новости Беларуси. 11 августа Александр Лукашенко поручил привести в порядок  аэропорт Бреста. Президент уверен: огромные площади не используется по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции-1

Между тем здесь уже началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. И работать строителям приходится в совсем непростых условиях.

Крылатые машины сменяет дорожно-строительная техника. Работы здесь приостанавливают только на время вылетов и приземлений самолетов. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать в брестском аэропорту практические все виды воздушных судов.   

«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции-4

Строители уже сняли 180 метров старого покрытия, которому без малого 30 лет. Всего же необходимо обновить больше 2,5 километров. Правда, сделать это будет непросто. В разгар сезона рейсы отменить невозможно – это обойдется аэропорту слишком дорого. Поэтому в распоряжении дорожников только так называемые «окна» между ними. В местах с огромной нагрузкой по весу имеет свои особенности и сама технология укладки асфальта.

«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции-6

Андрей Косяк, главный инженер дорожно-строительного управления № 15:
После снятия старого покрытия устройство двух слоев по 10 см, нижних слоев. И после чего 6 см верхнего слоя – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который применяется для верхних покрытий магистральных дорог.

Сама технология подстроена к тому, что мы больше обращаем внимания при устройстве первого слоя покрытия на график движения самолетов.

А график рейсов, по крайней мере, в августе достаточно плотный – Болгария, Черногория, Турция, Калининград – и это не считая десятков чартеров. К слову, форма и размер брестской «взлетки» останутся прежними. Увеличат только ее площадь разворота. Такую необходимость диктует время.

«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции-9

Александр Завертайло, начальник участка эксплуатации наземных сооружений:
В торцах взлетно-посадочной полосы есть площадки для разворота, на которых воздушные судна, когда приземляются, разворачиваются и выруливают в сторону перрона. После реконструкции эти площадки разворота будут расширены, что даст возможность более крупным воздушным судам приземляться, разворачиваться и спокойно без помощи спецтехники выруливать.

И хотя с начала 2017 года пассажиропоток брестского аэропорта достиг отметки в 7 тысяч человек, рейсов выполняется немногим больше 200. Однако дело не в количестве рейсов. Функционал белорусских аэропортов обязан расти вместе с разнообразием парка самолетов международных авиакомпаний. Новая инфраструктура позволит принимать другие типы самолетов, а это значит, выход на другой – международный – уровень аэропорта.

«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции-12

Михаил Скробко, начальник Брестского филиала «Белаэронавигация»:
Сейчас мы принимаем «Боинг-737» всех типов, за исключением «Боинг-767» – его сможем принимать, если мы сделаем реконструкцию. «А-330» будем принимать. Такие воздушные суда.

Конечно, это определенная перспектива. Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше мы можем выполнять рейсов.

Уже в ближайшие дни к имеющейся технике на полосу приедут и укладчики, которые к октябрю положат 110 тысяч тонн асфальтобетона – для комфортного взлета и мягкой посадки.

# Экономика # Авиасообщение # Фотофакт

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