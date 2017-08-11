«Чем больше типов судов мы принимаем, тем больше можем выполнять рейсов»: что изменится в брестском аэропорту после реконструкции

Новости Беларуси. 11 августа Александр Лукашенко поручил привести в порядок аэропорт Бреста. Президент уверен: огромные площади не используется по назначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем здесь уже началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. И работать строителям приходится в совсем непростых условиях.

Крылатые машины сменяет дорожно-строительная техника. Работы здесь приостанавливают только на время вылетов и приземлений самолетов. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать в брестском аэропорту практические все виды воздушных судов.

Строители уже сняли 180 метров старого покрытия, которому без малого 30 лет. Всего же необходимо обновить больше 2,5 километров. Правда, сделать это будет непросто. В разгар сезона рейсы отменить невозможно – это обойдется аэропорту слишком дорого. Поэтому в распоряжении дорожников только так называемые «окна» между ними. В местах с огромной нагрузкой по весу имеет свои особенности и сама технология укладки асфальта.

Андрей Косяк, главный инженер дорожно-строительного управления № 15:

После снятия старого покрытия устройство двух слоев по 10 см, нижних слоев. И после чего 6 см верхнего слоя – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который применяется для верхних покрытий магистральных дорог.

Сама технология подстроена к тому, что мы больше обращаем внимания при устройстве первого слоя покрытия на график движения самолетов. А график рейсов, по крайней мере, в августе достаточно плотный – Болгария, Черногория, Турция, Калининград – и это не считая десятков чартеров. К слову, форма и размер брестской «взлетки» останутся прежними. Увеличат только ее площадь разворота. Такую необходимость диктует время.

Александр Завертайло, начальник участка эксплуатации наземных сооружений:

В торцах взлетно-посадочной полосы есть площадки для разворота, на которых воздушные судна, когда приземляются, разворачиваются и выруливают в сторону перрона. После реконструкции эти площадки разворота будут расширены, что даст возможность более крупным воздушным судам приземляться, разворачиваться и спокойно без помощи спецтехники выруливать.

И хотя с начала 2017 года пассажиропоток брестского аэропорта достиг отметки в 7 тысяч человек, рейсов выполняется немногим больше 200. Однако дело не в количестве рейсов. Функционал белорусских аэропортов обязан расти вместе с разнообразием парка самолетов международных авиакомпаний. Новая инфраструктура позволит принимать другие типы самолетов, а это значит, выход на другой – международный – уровень аэропорта.

Михаил Скробко, начальник Брестского филиала «Белаэронавигация»:

Сейчас мы принимаем «Боинг-737» всех типов, за исключением «Боинг-767» – его сможем принимать, если мы сделаем реконструкцию. «А-330» будем принимать. Такие воздушные суда.