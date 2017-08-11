Александр Лукашенко: «Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее»

Новости Беларуси. Подтянуть зарплаты до уровня в 1000 рублей там, где она ниже. Такое поручение дал 11 августа Александр Лукашенко, посещая Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали и занятость населения. Президент уверен: людей необходимо приучать к труду, даже если для этого придется использовать специальные меры. Подняли и тему средней зарплаты: ее необходимо закрепить на уровне 1000 рублей. И подтянуть эту планку при необходимости уже к 2018 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Тысячу рублей будем иметь, но это будет среднее. Есть предприятия, которые эту среднюю зарплату тянут вверх – это хорошо. Но есть же половина, может, где-то и чуть меньше предприятий, где мы не дотягиваем до этого уровня и вообще зарплата небольшая. Поэтому в 18-19-й год мы беремся за эти вот нижние – те, кто мало зарабатывает, чтобы в 18-м году их подтянули уже к 500 долларам, 1000 рублям. Хотя бы ближе. Ну и за счет их и в перспективе тех, кто достигли, мы будем иметь уже, может, 1500 тысячи рублей.

Президент также посетил строительную площадку второй очереди Западного обхода. Возведение крупнейшего путепровода по указу главы государства начали в 2012 году, возобновили в декабре 2016 года. Новая эстакада решит сразу несколько транспортных проблем города, соединит два погранперехода и полностью освободит центр от грузового транспорта. Президент обратил внимание, что даже с такими сложными объектами надо справляться своими силами.

Александр Лукашенко:

Строить должны тресты, которые у нас сохранены. Не надо тут посредники в виде неких коммерсантов-бизнесменов. Это исключительный случай, за который ты должен нести ответственность и будешь. Надо строить самим и получать на это деньги.

Что такое сегодня застройщик – бизнесмен какой-то, у которого нет базы, у него нет денег, у него ничего нет. У него одна комната, дай Бог офисная. Он идет в банк, берет деньги – кредит – так? Денег у него нет, он берет кредит. Он идет в строительный трест, нанимает рабочих, чтобы они строили. Зачем вы отдаете, если у нас эти тресты могут сами это сделать и прибыль забрать себе?

В ближайшее время белорусские строители приступят к возведению монолитного кольца с разъездами. Закончить масштабную стройку планируют через 2 года, к 1000-летию Бреста.