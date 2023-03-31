Беларусь перенаправила на Восток 80% экспорта, который ранее шёл на Запад

Новости Беларуси. Беларусь смогла перенаправить в восточном направлении 80 % выпавшего из-за санкций экспорта на Запад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Китаем заключены почти четыре десятка соглашений и контрактов на 3,5 миллиарда долларов. Поставки в Россию увеличились в полтора раза по итогам 2022 года и достигли отметки в 23 миллиарда долларов. К 2024 году должно быть создано полноценное единое экономическое пространство Беларуси и России. Из почти 1 000 мероприятий по союзным программам большинство уже выполнены. Подписано соглашение о единой промышленной политике Союзного государства. Самое важное для бизнеса – ввести единое налоговое и таможенное законодательство от Бреста до Владивостока.

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