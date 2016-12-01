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Продавцов, вводящих в заблуждение покупателей недостоверной информацией о скидках, в Беларуси будут наказывать

01 декабря 2016 13:09
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Новости Беларуси. В Беларуси будут наказывать недобросовестных продавцов. Речь идет о субъектах торговли, которые вводят в заблуждение покупателей недостоверной информацией о скидках. Магазинам, которые идут на различные маркетинговые хитрости при проведении акций, придется раскошелиться не менее чем на 400 базовых величин – сейчас это почти 8,5 тысяч рублей.

Такие меры предусмотрены в новом законопроекте, который Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло на рассмотрение в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Сейчас рынок не очень отрегулирован с точки зрения достоверности информации о скидках. Иногда введение в заблуждение, повышение цены, потом резкие искусственные скидки. Поправки подготовлены в проект закона «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции». Чтобы не было недобросовестного поведения и введения в заблуждение потребителей.

# Экономика # Государственная политика # Ирина Наркевич # Государственная политика в сфере торговли

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