Процентные ставки по кредитам будут снижены

Новости Беларуси. Процентные ставки по кредитам для юридических лиц будут снижены. Об этом 13 ноября во время встречи с коллективом 11 городской клинической больницы сообщила Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Надежда Ермакова. Планируется, что в 2015 году юридические лица смогут брать деньги у банков под 21% годовых.

Процентная ставка начнёт снижаться уже в ноябре, а в декабре она достигнет 27-28% годовых. Меньше переплачивать за кредит будут и физические лица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.