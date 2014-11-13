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Процентные ставки по кредитам будут снижены

13 ноября 2014 18:50
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Новости Беларуси. Процентные ставки по кредитам для юридических лиц будут снижены. Об этом 13 ноября во время встречи с коллективом 11 городской клинической больницы сообщила Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Надежда Ермакова. Планируется, что в 2015 году юридические лица смогут брать деньги у банков под 21% годовых.

Процентная ставка начнёт снижаться уже в ноябре, а в декабре она достигнет 27-28% годовых. Меньше переплачивать за кредит будут и физические лица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# Экономика # Надежда Ермакова # Кредиты Беларуси

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