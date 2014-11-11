Александр Лукашенко: Доклады у меня на столе показывают, что в пассиве – многие застарелые болячки и нерешенные проблемы

Новости Беларуси. Глава государства считает, что Правительство и Национальный банк использовали не все резервы для искоренения застарелых проблем в экономике. Об этом президент заявил 11 ноября при отчете Правительства, Нацбанка, Минского городского и областного исполкомов о работе экономики за 2014-ый и прогнозе на 2015 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее в социально-экономическом развитии есть и положительные моменты.

Постепенно восстанавливается рост производства, появилось почти полтысячи новых организаций в промышленности, объем инвестиций в основной капитал составил 15 миллиардов долларов. Также растет доверие населения к банковской системе.

По словам главы государства, сегодня пришла пора разобраться, насколько эффективными оказались принятые Правительством и Нацбанком меры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все ли сделано в центре и на местах, чтобы результаты соответствовали намеченному? Все ли резервы использованы? Думаю, нет. Доклады, лежащие у меня на столе, показывают, что в пассиве – многие застарелые болячки и нерешенные проблемы. Во-первых, остаются значительными запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий. Причем они не только выше установленного самим Правительством норматива, но и уровня далеко не самого успешного прошлого года. В чем дело? Я категорически запрещал работу на склад и не заставлял вас гнать объемы. Главное – продажи и доходы от этих продаж.

Во-вторых. Серьезную озабоченность вызывает снижение экспорта таких важнейших товаров, как автомобильные, сельскохозяйственные, бытовая техника, потребительские товары. В результате во внешней торговле не дотягиваем даже до прошлогодних показателей.

В-третьих. Серьезные проблемы ухудшения финансового состояния предприятий. Более чем в 1,5 раза выросло количество убыточных.

В-четвертых. Остается неудовлетворительным состояние с расчетами. И, вообще, откуда взяться прибыли и так называемой оборотке, если белорусские промышленные предприятия кредитуют своих зарубежных партнеров. У них внешняя дебиторская задолженность превышает внешнюю кредиторскую. Причем опережающими темпами накапливаются просроченные долги нашими предприятиями за поставленную продукцию.

В-пятых. Медленные темпы и невысокая эффективность модернизации производства, о чем свидетельствуют многочисленные факторы провалов в деревообработке, легкой, целлюлозно-бумажной промышленности, производстве стройматериалов, других отраслях. Об этом мы неоднократно говорили, но значительных подвижек пока нет. Это серьезнейший минус в работе Правительства. Это, если хотите, стратегический просчет. Какие приняты меры по исправлению ситуации? Что еще необходимо предпринять, чтобы нормально завершить этот год? Обеспечить устойчивое развитие экономики, рост доходов населения и баланс валютного рынка.

Особые требования и к качеству прогноза на 2015 год.

Не так давно был окончательно решен вопрос компенсации потерь от так называемого «налогового маневра». И теперь в 2015 год Беларусь входит с приемлемыми условиями по поставке нефти и газа.

Длилось совещание более 4 часов. За это время обсудили экономическое состояние предприятий, как обстоят дела в регионах.

По словам президента, нужно как минимум сохранить тот уровень благосостояния, который есть сегодня.

Александр Лукашенко:

25 ноября, с учетом наших разговоров, обсуждений, и концептуальных, и конкретных, документы должны лежать у меня на столе. Документы нужны для работы в будущем году, чтобы, главное, сохранить тот уровень благосостояния и функционирования нашего государства, который достигнут на сегодняшний день. С маленьким-маленьким плюсом, чтобы была динамика. Если будет больше, если нам позволят обстоятельства, и внешние обстоятельства прежде всего, это будет плюс.

Мы говорили об инвестиционных проектах. Надо с завтрашнего дня под инвестиционные проекты должны быть включены только белорусские предприятия, которые способны поставлять ту или иную продукцию под инвестиции. В будущем году надо закончить объекты, а, может быть, даже не все высокой готовности. Но тем не менее государственную программу на будущий год мне на стол. И ее цена.

По импорту. Какие вы будете искать методы и пути – их море. Для того, чтобы поддержать отечественного производителя – это ваш вопрос. Но буквально с завтрашнего дня, Министерство торговли, губернаторы и мэр Минска, вместе примите самые решительные меры по защите собственного товаропроизводителя. Начиная от торговли и заканчивая границей.

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Обновлено в 19.30 11.11.2014

2014 на исходе. Самое время, чтобы подводить итоги. Вопрос и в том, что получится «забросить наперед» — в год 2015. Большую экономику обсуждают в широком составе — около 100 человек присутствовали 11 ноября во Дворце Независимости. Это высшие должностные лица, министры, губернаторы, главы крупнейших предприятий и руководители СМИ. Начиная разговор, президент сдержанно говорит о цифрах.

Экономика показывает рост, но очень незначительный — чуть больше процента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Постепенно восстанавливается рост промышленного производства, если это можно назвать восстановлением, - 101,2%. Появилось почти полтысячи новых организаций в промышленности, создано более 7 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал составил $15 млрд (это 28% от валового внутреннего продукта). Получено положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в сумме $ 660 млн, что почти на $1,5 млрд лучше результатов прошлого года.

Соблюдаются бюджетная дисциплина, своевременное и полное исполнение обязательств бюджета по выплате заработных плат, пенсий, других социальных и первоочередных платежей.

Еще в начале года договорились, что правительство и Нацбанк будут поквартально оценивать результаты работы народного хозяйства. Задачи для экономического штаба определили вполне подъемные. Президент констатирует: время идет — проблемы остаются. Среди «засторелых болячек» — загруженные склады, снижение экспорта, особенно автомобилей и сельскохозяйственной техники. Не радует финансовое состояние предприятий, растет дебиторская задолженность.

Не досчитались по стране почти 600 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Какие приняты меры по исправлению ситуации? Что еще необходимо предпринять, чтобы нормально завершить этот год, обеспечить устойчивое развитие экономики, рост доходов населения и баланс валютного рынка? Сразу замечу, что оправдания, ссылки на неблагоприятные внешние факторы как «капризы погоды» не принимаются. Они всегда были и будут. И, кстати, мы планировали свою работу в этом году, учитывая эти неблагоприятные так называемые погодные условия. Нам надо работать в любых условиях и достигать результатов. Прошу не забывать, что 2015 год завершает текущее пятилетие. И нам с вами на ближайшем Всебелорусском собрании предстоит отчитаться перед народом за 5 лет, откровенно сказать обществу, что обещали и что сделали, поэтому и требования к качеству прогноза будущего года особые. Ключевые условия определены. В следующий год мы входим с согласованным нефтяным балансом, приемлемыми условиями по поставкам нефти и газа. В результате договоренностей по созданию ЕАЭС на $1,5 млрд увеличены доходы бюджета Беларуси от перечисления вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Об итогах 2014 года докладывает премьер страны. Михаил Мясникович признает, что многие из того, что хотели, не достигли. Особенно не радуют результаты в Могилевской и Витебской областях. Президент предлагает разобраться по конкретным показателям.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (Михаилу Мясниковичу):

Ответьте мне на вопрос в плане этой разбивки (там 9 или 12 показателей): как они Правительством выполнены?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

ВВП. Минимальная ветка 102,2. Факт — 101,5. По производительности труда. Планировали 103,9, сделали 103. По жилью с господдержкой. Эти показатели будут выполнены. Мы планировали 1,9 млн кв. метров, сделали 1,8, но ввели 4 млн кв. метров в целом, то есть и коммерческое жилье. 5 млн в целом и 2,5 с господдержкой будут сделаны. Серьезный недостаток по индексу потребительских цен. Мы планировали по году не более 11%, за 9 месяцев 8,8% — имеем 13,4%. Сработали хуже, чем обещали.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (Михаилу Мясниковичу):

Вот смотрите, по главным направлениям показатели провалены. Я прежде чем послушать вас, потом принять решение и в соответствующие документы внести на рассмотрение нашего Парламента, а самое главное — народ же это все видит, мы ничего не скрываем. Я должен сказать: молодцы, действуйте?! Учитывая, что провален этот год, где гарантия, что будет выполнен будущий год?

Уже сегодня Правительство просчитывает бюджет и прогноз развития страны на 2015 год. Верстать документы не просто. Ситуация на мировом рынке постоянно меняется. Особенно влияет на нас обстановка в соседней России. Девальвация российского рубля отразится и уже даже сегодня сказывается на белорусских экспортерах. Есть вопрос и по цене барреля нефти. Правительство и Нацбанк просчитывает несколько сценариев — документы сверстаны по самому оптимистичному.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Для Беларуси весьма чувствительно в негативном плане, конечно, и цены на нефть, но не столько цены на нефть, сколько темпы девальвации курса российского рубля к доллару. Именно курс — главный риск для нас. Второе, принимать стрессовые цены 70-85$ за баррель или другие, которых сегодня в мире никто не знает, еще более опрометчиво. И нельзя в этой ситуации спровоцировать хаос. Третье, прогноз на обменный курс российского рубля приняты Нацбанком на 2015 год — 38 рублей за доллар сегодня очень оптимистичен. Девальвация российского рубля повысит конкурентоспособность российского экспорта и импортозамещения в России. Чтобы подешевевшие российские товары не хлынули в Беларусь и окончательно не пролизовали наш экспорт и импортозамещение, нам необходимо иметь различные варианты. В чем суть оптимального, на наш взгляд, подхода: не потерять конкурентоспособность национальной экономики в долгосрочном периоде, основная суть которой в модернизации и развитии новых производств.

Цифры проанализировали контроллеры. Глава госконтроля Леонид Анфимов отмечает: провалены показатели не из-за объективных причин, а порой, из-за неорганизованности и расхлябанности.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Положительный результат получен лишь благодаря тому, что экономику разогнали на выпуск невостребованной продукции и ненужных услуг. Если по простому, то «закопали» в землю по самым скромным подсчетам больше $1 млрд.

Андрей Кобяков, глава администрации президента Республики Беларусь:

За счет роста остатков может быть увеличение ВВП.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Зачем нам такой рост, если он не приносит прибыли, он не дает денег элементарно?

Руководитель госконтроля отметил, что не умеют сегодня в Беларуси получать максимуим от масштабных проектов. Привел в пример белорусскую АЭС.

Такое строительство как магнит должно притягивать отечественные предприятия, ведь сколько потенциальных заказов можно получить! Ан нет — у белорусов только десятая часть.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Максимум, что мы производим, должно быть вложено в эту станцию. Это инвестиции в 10 млрд. Это наши деньги, которые мы одолжили в России. Они должны пойти в нашу экономику. Наши металл, цемент, песок, гравий, щебень и все, что только можно. Плюс напрягать надо промышленность. Напрягать предприятия, чтобы они делали комплектующие, запасные под АЭС, потому что объект серьезный.

Еще один камень в огород предприятий. Вроде и идет в стране большая модернизация, только для некоторых с большим скрипом. Например, Жлобинский мясокомбинат. Оборудование закуплено еще в 2011 году до сих пор ржавеет. 2 миллиона евро потратили получается зря. А приходится выплачивать кредиты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не дай Бог до конца года мне доложат правоохранительные органы, что где-то закуплено оборудование и оно валяется на складе. Руководителя привязывайте наручниками к этому оборудованию и пусть на складе там живет. Выплачивать надо не какие-то пособия на предприятиях, а зарплату. Заработал деньги — получи, не заработал — никакой зарплаты быть не должно. Никаких выплат. Только заработная плата.

Стонут предприятия от непосильной кредитной нагрузки. Высокие процентные ставки для промышленности — тяжкий крест. Глава Нацбанка, Надежда Ермакова, говорит, что и в этом, и в 2015 году играют на понижение.

Сегодня ставки по кредитам превышают 30%, а по депозитам платят финансисты около 20%. Президент раскритиковал банкиров за такой подход.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (Надежде Ермаковой):

Давайте договоримся так: ваша заработная плата должна быть близка к заработной плате высшего должностного лица главного — премьера-министра. Все остальные должны быть выстроены как в Правительстве. Кто не хочет работать, увольняйте сразу. То же самое по расходам: всех банков, начиная от вас и заканчивая другими. Обойдетесь двумя автомобилями в Нацбанке для обслуживания нужд, значит, 2 легковых автомобиля. Сегодня это недешево, тем более такие цены на бензин. Я к примеру говорю: зарплата, содержание, программное обеспечение, без которого нельзя, и то лично утвердишь каждому. Все остальное — убрать. Если и плохо будет (мы сможем народу объяснить), плохо всем. Это не мелкий вопрос. Как оказывается он в 15-17% выливается при стоимости кредитных ресурсов наших банков. Не глядя ни на какие банки: ни на белорусские, ни российские, ни импортные. Всех подстричь под одну гребенку.

На этой встрече глава государства предлагал высказаться каждому. Вместе разбираться, где самые слабые места, проще. Слово дали губернаторам и руководителям предприятий. Топ-менеджеры сетовали на сложности работы на внешних рынках. Приходится предоставлять покупателям отсрочку платежей. А потом усиленно работать по возврату денег.

Александр Лукашенко ориентировал директорат на то, что зарплата на производствах должна быть заработанная. Президент особо отметил, что предстоит серьезная работа с кадрами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ни одного руководителя не останется. Неужели вы не понимаете моих действий?! Если у нас нормально функционирующий Белкалий потерял своего руководителя и пришел новый. Неужели вы думаете, что я буду церемониться с МАЗом, БелАЗом или еще с какими-то предприятиями?! Не будет этого. Я вам просто по-мужски говорю: кто тянет, тот и будет тянуть этот воз.

Мне нужна дополнительные информация и консультации по новому декрету по кадрам: по их ответственности и их правам. То, о чем я много говорил. Мы должны его ввести в действие с 1 января. В декабре он должен лечь на стол каждому руководителю.

Правительство предложило не разгоняться в госпрограммах. Александр Лукашенко эту здравую мысль поддержал. Президент поручил подготовить ему список незавершенных объектов, на которые нужно направить средства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В будущем году надо закончить объекты, а, может быть, даже не все высокой готовности. Но, тем не менее, государственную программу на будущий год мне на стол. И ее цена. Никаких новых объектов — социально-культурного и прочего назначения быть не должно. И даже надо посмотреть по объектам производственного назначения: без чего можем обойтись, надо обойтись. Надо загрузить то, что мы модернизировали и построили. Это главная задача губернаторов и Правительства.

Предложение Совмина пойти по пути повышения цен на топливо президент принял в штыки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никакого повышения цен на бензин не будет. Мы привязали бензин к доллару, это приличная цена для Беларуси, и пусть на это не рассчитывают, пусть ищут эти деньги на МПЗ и на продажах на внешнем рынке. Вот надо те задействовать рычаги, а не простые — взяли, цены подняли.

В предстоящем году не хотели бы в Правительстве отказываться от кредитования экономики. Этот подход не по душе тем, кто ратует за либеральные реформы. Помощник президента Кирилл Рудый, который возглавляет межведомственную комиссию по безопасности в экономической сфере, сделал упор на тему инфляции.

Кирилл Рудый, помощник президента Республики Беларусь:

Сегодня важнее, считаем, не количественный рост ВВП, а качественный. Уровень жизни человека — эффективное использование денег, значит, это выражается в инфляции. Таким образом предлагается поручить правительству Нацбанка разработать двухлетнюю программу снижения инфляции до среднегодовых 9%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что, Михаил Владимирович, здесь антигосударственного?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я полагаю, что эту двухлетку можно делать на 2016-2017 годы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кто мешает нам хотя бы половину предложенного сделать?

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Здесь половины не получится, уважаемый Александр Григорьевич. Или брать целиком эту модель, но надо понимать, что инвестиционная активность будет снижена, ВВП будет меньше 100%, заработная плата будет снижена.

Разговор получился обстоятельным. Александр Лукашенко внимательно выслушал представитлей экономического штаба страны.

До 25 ноября президент поручил пересмотреть прогноз социально экономиического развития и бюджет. А также денежно-кредитную политику на 2015.

Документы должны быть доработаны с учетом замечания и ситуации на внешних рынках.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Документы нужны для работы в будущем году, чтобы, главное, сохранить тот уровень благосостояния и функционирования нашего государства, который достигнут на сегодняшний день. С маленьким-маленьким плюсом, чтобы была динамика. Если будет больше, если нам позволят обстоятельства, и внешние обстоятельства, прежде всего, это будет плюс.