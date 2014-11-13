13 ноября в Витебске обсуждали, как обеспечить равные условия конкуренции на территории ЕАЭС

Новости Беларуси. Как обеспечить равные условия конкуренции на территории Евразийского экономического союза – об этом говорили 13 ноября в Витебске. В городе на Двине собрались заинтересованные стороны: бизнесмены, чиновники, специалисты. Разговор затронул все сферы, в которых пересекаются интересы государств: транзит, торговлю, рынок лекарств. Сам Витебск для разговора был выбран не случайно. Город — приграничный, по мнению экспертов, наибольшее число проблем может возникнуть именно на стыке государств. В качестве примера специалисты озвучили вопрос качества белорусских продуктов.

Нурлан Алдабергенов, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Не секрет, что продукты питания белорусского производства очень доброкачественные. И в основе их лежит, конечно, минеральное сырье, в основном, которое получаем из Российской Федерации. Соответственно, конечно, по нашему мнению, должно производиться на равных условиях. Конечно, в рамках ценовой политики.

Игорь Фомин, директор департамента ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Обсуждались вопросы взаимодействия антимонопольных органов, правового урегулирования конкуренции. Обозначались проблемы, сверялись позиции трех стран, в каком состоянии сегодня находится законодательство, как действует практика в правоприменении. Для нас это очень актуально с учетом того, что в 2015 году заработает Евразийский экономический союз.

И все же конкуренция — ключевое условие для эффективной работы в новых экономических условиях. Важно лишь организовать процесс так, чтобы работа предприятий на пространстве ЕАЭС была законной и честной. А для этого, по мнению ряда экспертов, необходимо унифицировать, а точнее, привести к единым схемам законодательства стран, входящих в новое объединение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.