При каких условиях белорусам будут платить за содействие в раскрытии коррупционных преступлений?

Новости Беларуси. Белорусам заплатят за содействие в раскрытии коррупционных преступлений. Совет Министров подписал соответствующее постановление 5 февраля.

Гражданин, который предоставит информацию о подобных нарушениях, может рассчитывать на финансовую компенсацию до 50 базовых величин. Прямой зависимости между суммой взятки либо ущерба и выплатой нет.

Если преступление менее тяжкое, то есть подразумевает наказание до 6 лет лишения свободы, компенсация за информацию составит до 30 базовых величин. В случае тяжкого и особо тяжкого – до 50. Вознаграждения, полученные гражданами, не будут включены в декларацию о доходах, с них не придется платить налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Решения о выплате вознаграждений и иных выплат будут приниматься прокурорами только когда само сообщение физического лица пройдет определенную стадию: доследственной проверки, стадию возбуждения и расследования дела. В случае сообщения в правоохранительные органы недостоверных, ложных, заведомо ложных сведений граждане будут нести соответствующую уголовную ответственность.

Вознаграждения не коснутся военнослужащих, правоохранителей, которые заняты борьбой с коррупцией, а также граждан, принявших участие в подобных сделках. Если вас понуждают к даче взятки, правоохранительные органы рекомендуют сообщить об этом заблаговременно.