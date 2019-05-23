Госстройнадзор о Нежинском горно-обогатительном комбинате: «Стройка является одной из лучших в республике»

Новости Беларуси. Один из самых лучших проектов в Беларуси. Возведение Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся в соответствии со всеми нормами и стандартами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шваюнов, первый заместитель начальника инспекции Госстройнадзора:

Стройка является одной из лучших в республике, здесь высокая организация строительства. На базе этого объекта можно проводить определенные семинары, и показывать строителям в качестве примера. С момента начала строительства на объекте не было выявлено критических дефектов, все замечания устраняются своевременно.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината ведётся с 2017 года. Он станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды и производству удобрений. Его мощность – до 2 миллионов тонн сырья в год. Проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, жилищной и дорожной инфраструктуры.