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ММЗ увеличил экспорт запчастей в Россию более чем на 50%

11 марта 2024 17:51
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Минский моторный завод увеличил экспорт запасных частей в Россию более чем на 50 %. За 2023 год на предприятии значительно активизировали сотрудничество с этой страной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ММЗ увеличил экспорт запчастей в Россию более чем на 50%-1

Темп роста поставок двигателей в Российскую Федерацию за 2023-й увеличился более чем на 7 %. Одно из направлений развития моторного завода – диверсификация выпускаемой продукции. Также активно развивается производство и реализация спецтехники. Сейчас товаропроводящая сеть по реализации двигателей и запасных частей представлена в России пятью дилерскими компаниями и более чем 60 предприятиями промышленной сборки. География регионов пополнилась предприятиями в российских городах: Туле, Ижевске, Калуге, Самаре и Санкт-Петербурге.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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