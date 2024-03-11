ММЗ увеличил экспорт запчастей в Россию более чем на 50%

Минский моторный завод увеличил экспорт запасных частей в Россию более чем на 50 %. За 2023 год на предприятии значительно активизировали сотрудничество с этой страной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Темп роста поставок двигателей в Российскую Федерацию за 2023-й увеличился более чем на 7 %. Одно из направлений развития моторного завода – диверсификация выпускаемой продукции. Также активно развивается производство и реализация спецтехники. Сейчас товаропроводящая сеть по реализации двигателей и запасных частей представлена в России пятью дилерскими компаниями и более чем 60 предприятиями промышленной сборки. География регионов пополнилась предприятиями в российских городах: Туле, Ижевске, Калуге, Самаре и Санкт-Петербурге.