Президент потребовал искоренить серые схемы вывоза древесины за рубеж

Новости Беларуси. Нелегальные схемы вывоза белорусской древесины искоренить, в лесу до 1 мая навести порядок после июльских ураганов, а экспорт первичных пиломатериалов, или кругляка – объявить вне закона.

24 января глава государства провел совещание по эффективному использованию самого важного природного богатства страны – леса. С 2015 года вывозить за пределы Беларуси необработанную древесину без согласия Президента запрещено. Но некоторые особо предприимчивые бизнесмены умудряются обходить нормы указа. Александр Лукашенко поручил немедленно разобраться с этой проблемой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему по серым схемам до сих пор в стране кто-то продавал вчера или продает сегодня, а может и завтра необрезной лес? Вы меня информировали, что коммерсанты покупают на внутреннем рынке кубометр крупной хвои за 30 евро, подпиливают с торцов, обрабатывают ее прямо в лесу и под видом каких-то столбов, кольев перепродают фактически необработанное сырье за границу. Благодаря таким манипуляциям в карманах этих, как вы мне говорите, дельцов в 2016 году осели миллионы долларов. У кого в карманах? Почему они еще у них в карманах, эти доллары, а не в бюджете страны в тройном или десятикратном размере? Если такие случаи есть, я хотел бы, чтобы мы сегодня на эту тему закончили разговор. Все, что должно поступить в карман государства, должно поступить.

Теперь номенклатура лицензионных видов древесины увеличится. В Беларуси завершается модернизация деревообрабатывающей отрасли, поэтому все объемы заготавливаемой древесины должны будут идти на глубокую переработку.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

При полной загрузке всех предприятий и концерна, и частных предприятий – у нас достаточно сырья. Полностью мы свои сырьем загрузим эти предприятия. Из-за того, что предприятия не введены или не работают на полную мощность, получается свободный остаток, профицит этого сырья.

За последние полвека в мире срублено два из трех деревьев. Тем временем в Беларуси за это же время площадь лесных массивов увеличилась вдвое. На каждого белоруса приходится по 170 кубов древесины и гектару леса.