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Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция

28 июля 2019 18:12
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Новости Беларуси. Со вкусом и знанием дела. Известный американский актер, продюсер, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал вновь приехал в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -1

Программа Стивена Сигала в нашей стране началась с деловой встречи – гость посетил Минский завод виноградных вин и провел переговоры о сотрудничестве.

Какой интерес у известного актера и мастера айкидо в Минске? Ответ – в нашем репортаже.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -4

Все такой же молодой, как в легендарных боевиках, в неизменной куртке от кимоно, составляющей часть запоминающегося образа. Стивен Сигал пока не раскрывает замыслов, деловито осматривает производство, изучает, как в Беларуси делают винодельческую продукцию.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -7

Цех шампанизации – именно тут делают праздничный напиток. Звездный гость сравнивает, как игристое производится в США и Беларуси, отмечает современные технологии и новейшее оборудование. А показывает ему предприятие генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук в области виноградного виноделия.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -10

Минский завод виноградных вин – известный белорусский производитель. Использует только качественное сырье. В портфеле предприятия винодельческие напитки из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии. Почти 20 лет назад компания заключила договор со стратегическим партнером в Молдове Vinaria din Vale, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку и возделывание лозы, сбор винограда, производство виноматериалов.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -13

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -15

Стивен Сигал, актер:
Я знаю, в Молдове делают хорошее вино.

Из Молдовы в Беларусь путь качественного продукта занимает всего около суток. А современные технологии позволяют сохранить все качества виноматериала. В Минске занимаются вторичным виноделием – розливом напитков в бутылки по современной технологии холодного розлива. Ее суть в том, что продукт при этом не нагревают.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -18

Вместо этого он проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет все качества. Розлив таким способом маркируется дополнительными надписями.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -21

По Беларуси Стивен Сигал путешествует с супругой. Эрдэнэтуяа Бацук вместе с мужем побывала во многих странах мира и пробовала различные напитки. Сейчас предстоит главный экзамен для бренда «Амбассадор»  – экзамен вкуса.

«Советское шампанское» – особая гордость предприятия. Его качество отмечал еще известный винодел, актер и кинокритик Жерар Депардье во время своей поездки в Минск. Сейчас напитком впечатлен и Стивен Сигал. Секрет в том, что продукт под этим брендом производится по требованиям государственного стандарта 1937 года методом индивидуальной шампанизации в акротофорах. Технология позволяет выпускать игристое в больших объемах и в коротких срок. Шампанизация в бутылках (так делают во Франции) может занимать год, а акратофор позволяет сократить это время до трех месяцев. С нынешними технологиями Минский завод может выпускать до 1 миллиона бутылок в месяц. 

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -24

Стивен Сигал:
У меня в Калифорнии был свой виноградник, и я выращивал Каберне Совиньон и Мерло, так что знаю кое-что о виноградниках и о вине. Меня совершенно поразило производство: у вас не только красивое и чистое, но и новейшее оборудование, современные технологии. Так что в первую очередь я был впечатлен именно этим и мастерством белорусских виноделов. Они добиваются отличных результатов. Я понимаю, почему это предприятие делает так много. Дело во вкусе и качестве. 

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -27

Кроме американского у актера есть еще и российское гражданство. Стивен Сигал хотел бы вновь вернуться к виноделию, но уже в России, и сотрудничать с минским заводом. По словам Сигала, продукция, произведенная в Беларуси, ничем не уступает американской. 

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -30

На Минском заводе виноградных вин выпускают более 120 наименований продукции. За время встречи Стивен Сигал определил свои предпочтения.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -33

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -35

Стивен Сигал:
Попробовал разную продукцию, произведенную на предприятии. Красные, белые… На мой взгляд лучшие – «Мальдини», «Старая келья» и «Авторское вино». Мне они очень понравились. «Мальдини» настояно на травах. 

Приятно впечатлила и цена.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -38

Стивен Сигал:
Если бы мне об этом сказали не на предприятии, сказал бы, что вы плохо врете.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -41

Мастер восточных единоборств обратил особое внимание на напиток «Кровь дракона». Ведь по восточному гороскопу мистер Сигал – дракон.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -44

Стивен Сигал:
Я дракон. Когда слышу, что кто-то использует слово дракон и кровь дракона, это имеет мистический смысл. Это сильное имя. Мне нравится.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -47

Белорусский бренд «Амбассадор», под которым выпускают целую линейку винодельческой продукции, оценили во многих странах. Минский завод завоевал награды престижных международных конкурсов. Продукция поставляется во многие страны как ближнего зарубежья, так и в Соединенные Штаты, страны Ближнего Востока. Компания расширяет присутствие на мировых рынках. В географии поставок – страны Балтии, Казахстан, Китай. 

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -50

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин:
Стараемся идти в ногу со временем по качеству продукции и по внешнему виду. Стараемся ответственно и качественно подвести черту того, что люди делали целый год в винодельческой стране, выращивали виноград, а мы должны разлить и приготовить на нужном уровне.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -53

География поставок будет расширяться, как и ассортимент. Возможно, при участии Стивена Сигала. Итогом встречи стало решение о налаживании сотрудничества. Будет ли это выпуск именного бренда или же иные формы взаимодействия – стороны еще уточнят. Очевидно главное: у белорусского предприятия появился еще один хороший друг и партнер на мировых рынках.

Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция -56

# Предприятия Беларуси # Экономика # Стивен Сигал # Иван Троцкий # Фотофакт

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