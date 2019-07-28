Стивен Сигал попробовал вина, сделанные в Беларуси. И вот его реакция

Новости Беларуси. Со вкусом и знанием дела. Известный американский актер, продюсер, музыкант и мастер боевых искусств Стивен Сигал вновь приехал в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Программа Стивена Сигала в нашей стране началась с деловой встречи – гость посетил Минский завод виноградных вин и провел переговоры о сотрудничестве. Какой интерес у известного актера и мастера айкидо в Минске? Ответ – в нашем репортаже.

Все такой же молодой, как в легендарных боевиках, в неизменной куртке от кимоно, составляющей часть запоминающегося образа. Стивен Сигал пока не раскрывает замыслов, деловито осматривает производство, изучает, как в Беларуси делают винодельческую продукцию.

Цех шампанизации – именно тут делают праздничный напиток. Звездный гость сравнивает, как игристое производится в США и Беларуси, отмечает современные технологии и новейшее оборудование. А показывает ему предприятие генеральный директор Минского завода виноградных вин Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук в области виноградного виноделия.

Минский завод виноградных вин – известный белорусский производитель. Использует только качественное сырье. В портфеле предприятия винодельческие напитки из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Грузии. Почти 20 лет назад компания заключила договор со стратегическим партнером в Молдове Vinaria din Vale, который обеспечивает стадию первичного виноделия: посадку и возделывание лозы, сбор винограда, производство виноматериалов.

Стивен Сигал, актер:

Я знаю, в Молдове делают хорошее вино. Из Молдовы в Беларусь путь качественного продукта занимает всего около суток. А современные технологии позволяют сохранить все качества виноматериала. В Минске занимаются вторичным виноделием – розливом напитков в бутылки по современной технологии холодного розлива. Ее суть в том, что продукт при этом не нагревают.

Вместо этого он проходит через систему специальных фильтров, благодаря чему сохраняет все качества. Розлив таким способом маркируется дополнительными надписями.

По Беларуси Стивен Сигал путешествует с супругой. Эрдэнэтуяа Бацук вместе с мужем побывала во многих странах мира и пробовала различные напитки. Сейчас предстоит главный экзамен для бренда «Амбассадор» – экзамен вкуса. «Советское шампанское» – особая гордость предприятия. Его качество отмечал еще известный винодел, актер и кинокритик Жерар Депардье во время своей поездки в Минск. Сейчас напитком впечатлен и Стивен Сигал. Секрет в том, что продукт под этим брендом производится по требованиям государственного стандарта 1937 года методом индивидуальной шампанизации в акротофорах. Технология позволяет выпускать игристое в больших объемах и в коротких срок. Шампанизация в бутылках (так делают во Франции) может занимать год, а акратофор позволяет сократить это время до трех месяцев. С нынешними технологиями Минский завод может выпускать до 1 миллиона бутылок в месяц.

Стивен Сигал:

У меня в Калифорнии был свой виноградник, и я выращивал Каберне Совиньон и Мерло, так что знаю кое-что о виноградниках и о вине. Меня совершенно поразило производство: у вас не только красивое и чистое, но и новейшее оборудование, современные технологии. Так что в первую очередь я был впечатлен именно этим и мастерством белорусских виноделов. Они добиваются отличных результатов. Я понимаю, почему это предприятие делает так много. Дело во вкусе и качестве.

Кроме американского у актера есть еще и российское гражданство. Стивен Сигал хотел бы вновь вернуться к виноделию, но уже в России, и сотрудничать с минским заводом. По словам Сигала, продукция, произведенная в Беларуси, ничем не уступает американской.

На Минском заводе виноградных вин выпускают более 120 наименований продукции. За время встречи Стивен Сигал определил свои предпочтения.

Стивен Сигал:

Попробовал разную продукцию, произведенную на предприятии. Красные, белые… На мой взгляд лучшие – «Мальдини», «Старая келья» и «Авторское вино». Мне они очень понравились. «Мальдини» настояно на травах. Приятно впечатлила и цена.

Стивен Сигал:

Если бы мне об этом сказали не на предприятии, сказал бы, что вы плохо врете.

Мастер восточных единоборств обратил особое внимание на напиток «Кровь дракона». Ведь по восточному гороскопу мистер Сигал – дракон.

Стивен Сигал:

Я дракон. Когда слышу, что кто-то использует слово дракон и кровь дракона, это имеет мистический смысл. Это сильное имя. Мне нравится.

Белорусский бренд «Амбассадор», под которым выпускают целую линейку винодельческой продукции, оценили во многих странах. Минский завод завоевал награды престижных международных конкурсов. Продукция поставляется во многие страны как ближнего зарубежья, так и в Соединенные Штаты, страны Ближнего Востока. Компания расширяет присутствие на мировых рынках. В географии поставок – страны Балтии, Казахстан, Китай.

Иван Троцкий, генеральный директор Минского завода виноградных вин:

Стараемся идти в ногу со временем по качеству продукции и по внешнему виду. Стараемся ответственно и качественно подвести черту того, что люди делали целый год в винодельческой стране, выращивали виноград, а мы должны разлить и приготовить на нужном уровне.