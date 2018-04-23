Новости экономики за 23.04.2018

Новости Беларуси. Подсчитали, сколько денег заработали во время республиканского субботника: 7 миллионов 500 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина средств пойдет на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, подготовку детских лагерей к лету. 50 % от заработанного направят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года.