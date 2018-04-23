Новости экономики за 23.04.2018
Новости Беларуси. Подсчитали, сколько денег заработали во время республиканского субботника: 7 миллионов 500 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Половина средств пойдет на обустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, подготовку детских лагерей к лету. 50 % от заработанного направят на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи в преддверии II Европейских игр 2019 года.
РАБОТА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
1313 иностранных граждан приняли на работу с начала 2018 года в минские учреждения. Больше остальных трудоустроили жителей Китая (527 контрактов). Также в ряды сотрудников предприятий влились специалисты Сербии, Ирана, Латвии, Израиля, Польши, Великобритании, Молдовы и других государств. Большинство из них работают в строительном секторе – каменщиками, плотниками, монтажниками. Часть специалистов руководят собственными организациями.
НА ТРУДОВОЙ ДЕНЬ БОЛЬШЕ
Нынешняя неделя для большинства белорусов будет состоять из шести рабочих дней. В субботу, 28 апреля отрабатываем за предстоящий понедельник, на который перенесли выходной пред 1 мая, когда отмечается День труда. Такой порядок установлен решением Совмина, однако руководители на местах могут устанавливать график работы компаний на свое усмотрение.