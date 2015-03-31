Президент Беларуси ориентирует правительство и Нацбанк на сохранение положительных тенденций в экономике

Новости Беларуси. Обеспечение макроэкономической стабильности и сохранение сбалансированного развития экономики. Такую задачу 31 марта поставил президент на встрече с премьер-министром и председателем правления Национального банка.

Андрей Кобяков и Павел Каллаур доложили главе государства о ситуации в денежно-кредитной и валютной сферах. Закончен первый квартал, поэтому самое время подвести итоги.

Как отметил президент, сейчас наметилось равновесие в экономической ситуации и финансах. И такие положительные тенденции нужно сохранить.

О своём «трудовом прошлом» Александр вспоминает неохотно. Маленький райцентр, небольшое количество предприятий, не слишком высокие зарплаты... В итоге, признаётся нашей съёмочной группе мужчина, за пять лет пришлось сменить несколько мест работы. Изменилось всё два года назад, когда в Дятлово заработало новое производство — завод по выпуску пластиковых труб.

Александр Глотько, работник предприятия по производству пластиковых труб:

До этого попробовал некоторые другие предприятия, но там зарплата намного ниже в районе, а здесь выше. Даволи хорошие условия труда, линии новые в основном.

Начинали с небольшого цеха и 18 работников, сейчас — это уже современное отлаженное производство и крупнейший в районе налогоплательщик. Да и продукцию на заводе выпускают импортозамещающую, причём, ассортимент постепенно расширяют. Неудивительно, что появляются и новые заказчики. За пределами Беларуси.

Михаил Лазута, директор предприятия по производству пластиковых труб:

Основную деятельность мы начинали где-то год назад, начался большой выпуск продукции. В основном продукцию поставляем на внутренний рынок, но есть и на экспорт. Муфты в основном на Россию поставляем.

Успешное производство — дополнительные и деньги в бюджет. Как сейчас обстоит ситуация в экономике, говорили 31 марта на встрече главы государства с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и председателем правления Национального банка Павлом Каллауром.

Первый квартал закончен, есть уже и предварительные итоги. Президент интересуется: как сработали правительство и Нацбанк и какова ситуация в денежно-кредитной и валютной сферах?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наметилось некое хрупкое равновесие в ситуации в экономике, в финансах. Но, тем не менее, надо смотреть ведь вперед. Надо не забывать, что деньги делает экономика. Поэтому я хотел бы обсудить проблемы, которые могут возникнуть не сегодня, так завтра. Не дай Бог, конечно, но к ним надо быть готовым. Или какие-то проблемные вопросы возникают. Мы договаривались о том, что вы вдвоем и третьим Василий Станиславович Матюшевский будете очень серьезно отслеживать экономические вопросы внутри страны и принимать соответствующие решения.

Первый квартал закончился. Давайте все-таки поговорим, как будем жить дальше и как все-таки выйти на то, чтобы, как я уже говорил при назначении нового состава правительства, не рвануть вперед в этой ситуации, но сохранить статус-кво, которое у нас сегодня существует. Ни в коем случае нельзя упасть, хотя я и не требую, чтобы вы давали ВВП, еще какой-то прирост. Дай Бог, чтобы нам выйти на те показатели, которые мы с вами наметили.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы свели первый квартал по валютным интервенциям Национального банка для обеспечения курса национальной валюты на внутреннем валютном рынке практически в ноль. То есть интервенция Национального банка по итогам первого квартала – 40 тысяч долларов. То есть это говорит о том, что нам не пришлось прибегать к золотовалютным резервам и мы фактически полностью обеспечили текущую инвестиционную деятельность предприятий за счет того, что было обеспечено соотношение между спросом и предложением таким образом, что Национальный банк по итогам пришел в ноль.

Положительный результат есть по многим позициям. И такую макроэкономическую стабильность и сбалансированное развитие экономики нужно сохранить, — такова задача, которая стоит сегодня перед правительством и Нацбанком.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Курс национальной валюты однозначно стабилизировался. В первую очередь, конечно, благодаря внешним факторам, потому что стабилизировалась ситуация на валютном рынке Российской Федерации. Доходность по депозитам в настоящий момент остается на положительной территории.

Впрочем, по итогам первого квартала есть и другие положительные тенденции. В первом полугодии может быть расширено кредитование экономики, займы станут доступнее, продолжится политика процентных ставок. Кстати, спрос населения на иностранную валюту не растет, — отмечает председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Кроме того, все спокойно и на депозитном рынке.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы имеем приток вкладов непосредственно в белорусском рубле. Наметился небольшой отток вкладов в иностранной валюте. Но, в принципе, это обусловлено тем, что вкладчики предпочитают часть своих сбережений переводить с валютной составляющей в белорусские рубли. В итоге, прирост депозитов населения за первый квартал текущего года составит на чистой основе примерно 2,5 триллиона белорусских рублей.

Кстати, на белорусские рубли переводят не только сбережения. На оплату в национальной валюте перешли на заправках, в магазинах на автодорогах, в пунктах пропуска через границу. И, к примеру, в турагентствах. С начала месяца путёвки продают только за белорусские рубли. Такое нововведение Нацбанка, несомненно, плюс в экономику. Впрочем, признаётся специалист одного из минских турагентств, на спрос это никак не повлияло.

Елена Хилькевич, специалист по связям с общественностью туристической фирмы:

Были вопросы, они были немногочисленные, уже были подготовленные как и клиенты, так и сотрудники фирм к тому, что надо будет перейти на другие условия работы. Количество клиентов не снизилось. В принципе, все, кто планировал отдых, продолжают его планировать.

По информации Министерства финансов, выплатила Беларусь и кредит стэнд-бай МВФ.

Кстати, программу стэнд-бай, поддержанную кредитом международного фонда, наша страна реализовывала с января 2009 года по апрель 2010. Она помогла обеспечить положительную динамику по ряду позиций в экономике и денежно-кредитной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.