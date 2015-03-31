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ЕС выделит 5 млн евро для развития в Беларуси «зеленой экономики»

31 марта 2015 15:38
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Новости Беларуси. Европейский союз будет содействовать переходу Беларуси к «зеленой экономике». Это совместный проект правительства страны, Евросоюза и ООН. Он продлится в республике три года. Бюджет проекта оценивают в  пять миллионов евро.

Речь идет о продвижении экологических подходов в производстве. Например, в Борисове намерены организовать выпуск офисной бумаги из вторичных ресурсов. В рамках программы будут развивать «зеленый» транспорт в Несвижском дворцово-парковом комплексе. Пилотным проектом станет создание мер по переработке древесных отходов в биотопливо в Бресте. А в Гомельской области планируют внедрить безотходное производство органических удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минприроды рассчитывают на экономический эффект от «зеленых» технологий и не исключают, что в перспективе возможны налоговые преференции для бизнеса, который их использует.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Мы не можем сегодня бороться за диверсификацию европейских рынков, не определяя в качестве приоритета наше производство, то есть переходу к «зеленым» технологиям, которые бы помогали нам внедрять и углублять наш товарооборот с теми странами, которые на сегодняшний день являются  мировыми лидерами в данных вопросах.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республике Беларусь:
Такие проекты у нас успешно реализуются во многих странах. В Беларуси мы действуем вместе с правительством и Евросоюзом.  Выполнение таких проектов имеет большое влияние на развитие региона, практика показывает, что мы можем сохранить природные ресурсы для будущих поколений и при этом развивать экономику. 

# Экономика # Европейский союз # Санака Самарасинха # Ия Малкина

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