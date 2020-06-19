Михаил Орда посетил «Лидагропроммаш». О чём говорили с сотрудниками предприятия?

Новости Беларуси. Обновление линейки продукции, увеличение заработной платы и создание новых рабочих мест. Таких результатов за последние годы удалось достичь на предприятии «Лидагропроммаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обновление линейки продукции, увеличение заработной платы и создание новых рабочих мест. Таких результатов за последние годы удалось достичь на предприятии «Лидагропроммаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как работает завод сегодня, с его сотрудниками поговорил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Еще пару лет назад предприятие оказалось в непростой финансовой ситуации, однако принятые меры, в том числе грамотная модернизация и реструктуризация долга, помогли предприятию преодолеть трудности и даже расширить рынки сбыта.
Сейчас на «Лидагропроммаше» выпускается более 25 наименований сельскохозяйственной техники, некоторые не имеют аналога на территории СНГ.
Глава белорусских профсоюзов ответил также и на свои профильные вопросы – о незаконных увольнениях, поддержке предприятий и сотрудников в условиях пандемии.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
По нашему профсоюзному мониторингу порядка 514 предприятий находятся в неполной занятости. И для того, чтобы сегодня на этих и других предприятиях оказать людям помощь, мы создали кассы профсоюзной взаимопомощи, мы отказались от каких-то мероприятий, от непервостепенных расходов. И все эти деньги направляем в кассу взаимопомощи для того, чтобы людям в нужную минуту, там, где сегодня необходимо, там, где есть тяжелое материальное положение, просто подставить плечо и оказать помощь. На сегодня, я даже могу сказать в цифрах, это 9 миллионов рублей сегодня с марта оказано людям материальной помощи по линии профсоюза.
Также Михаил Орда рассказал о своей работе в качестве руководителя инициативной группы № 1. За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в Президенты уже подписались 2 миллиона человек.