Михаил Орда посетил «Лидагропроммаш». О чём говорили с сотрудниками предприятия?

О том, как работает завод сегодня, с его сотрудниками поговорил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. Еще пару лет назад предприятие оказалось в непростой финансовой ситуации, однако принятые меры, в том числе грамотная модернизация и реструктуризация долга, помогли предприятию преодолеть трудности и даже расширить рынки сбыта.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

По нашему профсоюзному мониторингу порядка 514 предприятий находятся в неполной занятости. И для того, чтобы сегодня на этих и других предприятиях оказать людям помощь, мы создали кассы профсоюзной взаимопомощи, мы отказались от каких-то мероприятий, от непервостепенных расходов. И все эти деньги направляем в кассу взаимопомощи для того, чтобы людям в нужную минуту, там, где сегодня необходимо, там, где есть тяжелое материальное положение, просто подставить плечо и оказать помощь. На сегодня, я даже могу сказать в цифрах, это 9 миллионов рублей сегодня с марта оказано людям материальной помощи по линии профсоюза.