Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми

Новости Беларуси. Жители и гости Батуми будут передвигаться по городу на компактных электробусах белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они выйдут на маршруты уже в 2020 году.

Речь идет о самых маленьких представителях семейства. Их длина всего 9 метров. Презентация данной модели для городских властей прошла в 2017 году. Спустя еще два года наша компания выиграла конкурс на поставку техники. С той поры велась сборка машин. И вот 8 электробусов вскоре пополнят парк солнечного грузинского города.