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Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми

19 июня 2020 14:32
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Новости Беларуси. Жители и гости Батуми будут передвигаться по городу на компактных электробусах белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они выйдут на маршруты уже в 2020 году.

Белорусские электробусы будут перевозить пассажиров в Батуми-1

Речь идет о самых маленьких представителях семейства. Их длина всего 9 метров. Презентация данной модели для городских властей прошла в 2017 году. Спустя еще два года наша компания выиграла конкурс на поставку техники. С той поры велась сборка машин. И вот 8 электробусов вскоре пополнят парк солнечного грузинского города.

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# Общественный транспорт # Экономика # Фотофакт

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