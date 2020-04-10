Большая часть стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти для стабилизации мировых рынков. За ситуацией на них пристально следят и в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Организацию стран-экспортеров нефти входят 13 государств, которые контролируют до 2/3 всех месторождений. Это позволяет им диктовать свои условия.