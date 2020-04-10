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Большая часть стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

10 апреля 2020 07:38
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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти для стабилизации мировых рынков. За ситуацией на них пристально следят и в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Организацию стран-экспортеров нефти входят 13 государств, которые контролируют до 2/3 всех месторождений. Это позволяет им диктовать свои условия.

Большая часть стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти-1

Сейчас идет речь о том, чтобы в мае и июне сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день или 10 % всех поставок. Решение приняли на видеоконференции, которая длилась 10 часов. Однако для вступления договора в силу необходимо согласие Мексики. Страну не устроили новые условия, и министр энергетики покинула встречу.

Большая часть стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти-4

10 апреля ОПЕК+ соберется повторно. В марте истекли предыдущие договоренности. Продлить их не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, что обвалило цены на нефть, которая впервые за последние 20 лет дешевела до 22 долларов за баррель.

Большая часть стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти-7

# Международная политика # Экономика # Фотофакт

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