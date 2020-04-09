Новости экономики за 09.04.2020

Новости Беларуси. Какую сумму Евросоюз выделит нашей стране в качестве финансовой поддержки в период пандемии? В чем преимущество онлайн банковских услуг, и как за пару месяцев приросла аудитория байнета? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОСОЮЗ ВЫДЕЛИТ БЕЛАРУСИ ПОЧТИ 170 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Евросоюз планирует оказать Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, а также сглаживания экономических последствий. Предварительно сумма поддержки составит около 60 миллионов евро, что эквивалентно почти 170 миллионам рублей.

Кроме этого, Беларусь получит часть средств, ранее обещанных Еврокомиссией. Речь идет о 30 миллионах евро (это более 80 миллионов рублей) на поддержку систем здравоохранения стран «Восточного партнерства».

В ближайший год Всемирный банк предоставит 160 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи странам на защиту населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики. По прогнозам Всемирного банка, экономический спад в 2020 году ожидается от 2 до 4 %. Смягчить удар по экономике помогут денежные трансферты или субсидии на медобслуживание, временные кредиты предприятиям и налоговые льготы.