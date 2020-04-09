Новости экономики за 09.04.2020

Новости Беларуси. Какую сумму Евросоюз выделит нашей стране в качестве финансовой поддержки в период пандемии? В чем преимущество онлайн банковских услуг, и как за пару месяцев приросла аудитория байнета? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕВРОСОЮЗ ВЫДЕЛИТ БЕЛАРУСИ ПОЧТИ 170 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Евросоюз планирует оказать Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом, а также сглаживания экономических последствий. Предварительно сумма поддержки составит около 60 миллионов евро, что эквивалентно почти 170 миллионам рублей.
Кроме этого, Беларусь получит часть средств, ранее обещанных Еврокомиссией. Речь идет о 30 миллионах евро (это более 80 миллионов рублей) на поддержку систем здравоохранения стран «Восточного партнерства».
В ближайший год Всемирный банк предоставит 160 миллиардов долларов в качестве финансовой помощи странам на защиту населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики. По прогнозам Всемирного банка, экономический спад в 2020 году ожидается от 2 до 4 %. Смягчить удар по экономике помогут денежные трансферты или субсидии на медобслуживание, временные кредиты предприятиям и налоговые льготы.
FOXCONN БУДЕТ СОЗДАВАТЬ АППАРАТЫ ИВЛ ПО МОДЕЛИ ПОСТАВЩИКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ MEDTRONIC
Foxconn, крупнейший производитель смартфонов, планирует заняться сборкой аппаратов искусственной вентиляции легких по модели поставщика медоборудования Medtronic, которую тот выложил в открытый доступ для всеобщего пользования после начала пандемии.
Документацию уже скачали более 70 тысяч раз, в том числе крупные игроки рынка вроде Foxconn. Производство аппаратов запустят на заводе тайваньской компании в штате Висконсин в течение месяца.
Подробности в видеоматериале.