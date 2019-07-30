Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»
Новости Беларуси. Глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии должна обеспечить Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ходе реализации проекта говорили во Дворце Независимости. Его значимость Президент подчёркивал не раз. Это должно быть производство завтрашнего дня: экспортно ориентированное и импортозамещающее.
Кроме того это положит начало развитию в стране биотехнологической отрасли. Здесь будет и база для подготовки специалистов. Создать не менее тысячи новых рабочих мест планируется в Пуховичском районе, где год назад уже начали возводить целый комплекс. Он будет включать 14 заводов. Их введут в три этапа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать. Нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия (а это немалые объемы), и самое главное – реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо постепенно.
До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль.
В следующем году по плану должны ввести в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.
Практически БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает. Я уже говорил о высоких технологиях, и это не только IT-парк, не только космическая техника, которую мы научились производить, атомная электростанция, видите разные направления, но и биотехнологии.
Проект насколько важен, настолько этот проект и сложен. Поэтому прошу инициаторов детально и без прикрас доложить, во-первых, о ходе реализации инвестиционного проекта и проблемах, если они есть; во-вторых, о подготовке кадров к этой новой для нас биотехнологической отрасли и, в третьих, о перспективах реализации готовой продукции. Это важнейший вопрос. Все мы найдем – и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос – это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами.
Проект предусматривает глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. В год здесь намерены перерабатывать 250 тысяч тонн зерна.
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Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
За счёт этого продукта мы сократим затраты на производство, тем самым мы повысим конкурентоспособность. Сегодня наши специалисты, которые будут работать на этом предприятии, уже обучаются за рубежом, узнают новые технологии, узнают производства. Они вернутся со своим багажом знаний – чем не прогресс?
Это значит, что по итогу мы получим высокопродуктивные, высокотехнологичные и сбалансированные корма и кормовые добавки. Их будут поставлять в Россию, Украину, в страны Евросоюза и Китай. Экспортировать намерены около половины объема продукции.