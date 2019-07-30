Президент Беларуси: «БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли»

Новости Беларуси. Глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии должна обеспечить Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О ходе реализации проекта говорили во Дворце Независимости. Его значимость Президент подчёркивал не раз. Это должно быть производство завтрашнего дня: экспортно ориентированное и импортозамещающее.

Кроме того это положит начало развитию в стране биотехнологической отрасли. Здесь будет и база для подготовки специалистов. Создать не менее тысячи новых рабочих мест планируется в Пуховичском районе, где год назад уже начали возводить целый комплекс. Он будет включать 14 заводов. Их введут в три этапа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать. Нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия (а это немалые объемы), и самое главное – реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо постепенно. До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль. В следующем году по плану должны ввести в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.

Практически БНБК – это начало развития в стране биотехнологической отрасли, что больше всего меня и привлекает. Я уже говорил о высоких технологиях, и это не только IT-парк, не только космическая техника, которую мы научились производить, атомная электростанция, видите разные направления, но и биотехнологии. Проект насколько важен, настолько этот проект и сложен. Поэтому прошу инициаторов детально и без прикрас доложить, во-первых, о ходе реализации инвестиционного проекта и проблемах, если они есть; во-вторых, о подготовке кадров к этой новой для нас биотехнологической отрасли и, в третьих, о перспективах реализации готовой продукции. Это важнейший вопрос. Все мы найдем – и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос – это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами.

Проект предусматривает глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот. В год здесь намерены перерабатывать 250 тысяч тонн зерна. Белорусские аграрии намолотили 3 млн тонн зерна