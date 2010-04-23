Презентация нового модельного ряда рекордных тяжеловесов БелАЗа на заводском полигоне в Жодино

Специалистам из разных стран, а также журналистам продемонстрировали самосвал, который имеет рекордную грузоподъемность — 360 тонн.

Кроме этого, конструкторы показали новинку БелАЗа на дистанционном управлении.

Каждый третий карьерный самосвал в мире сделан на белорусском заводе в Жодино. Сегодня состоялась официальная презентация флагманской модели БелАЗа. Эта машина нового поколения позволит предприятию не просто удержать свою долю на рынке, но и расширить круг покупателей.

Шоу-рум устроили прямо на территории завода на специальном полигоне. Машина с лаконичным названием «БелАЗ-75600» выделяется среди других самосвалов своими габаритами. Мотор этого грузовика в базовой версии имеет мощность, сравнимую с силой сорока легковушек.

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель:

Этой машиной легче управлять, чем легковым автомобилей.

Расход топлива у этой машины — 4 тонны солярки за один рабочий день. Но специалисты уверяют, что одна из главных характеристик модели — именно экономичность. За счет рекордной грузоподъемности у этого самосвала и производительность на высоте. А значит, и с продажами проблем не будет.

Анатолий Роуба, заместитель генерального директора по производству Белорусского автомобильного завода:

Ситуация не позволяет нам расслабляться: нам нужно искать новые рынки сбыта. Потому что даже там, где мы присутствуем, — в России, например — нам на пятки наступают конкуренты. Нам надо и качество повышать — чтобы тот же Сaterpillar не вклинился.

Главные конкуренты БелАЗа анонсировали выпуск так называемых беспилотных самосвалов. Конструкторы из Жодино решили не отставать и сегодня показали прототип модели, которая ездит без водителя.

Олег Степук, заместитель генерального конструктора ОАО «БелАЗ»:

Мы ищем пути оптимизации работы в сложных условиях, чтобы в будущем один человек смог управлять одновременно несколькими такими машинами.

На жодинском предприятии сейчас складские запасы равняются трехмесячному объему производства.

Эксперты говорят, что у потребителей этой техники снова появились деньги, и рынок начинает оживать. При этом крупнотоннажные машины стали пользоваться повышенным спросом и на новых рынках. Премьера флагманского БелАЗа состоялась как раз вовремя.

Алексей Адашкин, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.