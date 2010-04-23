Рабочая поездка Александра Лукашенко в Несвижский район

В центре внимания главы государства социально-экономическое развитие региона, состояние и развитие молочного скотоводства. По прибытию в СПК «Грицковичи» Президент Беларуси сразу поинтересовался, как идут весеннее-полевые работы.

Нужно сказать, что погода испытывает аграриев на прочность, сегодня – это сильный прерывистый ветер.

Сегодня отмечают, что в посевной есть отставания, но Президент, в первую очередь, требует качества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Посеем так, как позволяет сегодня природа. Больше всего меня волнуют на полях вымочки, пятна, которые, упаси господь, кто-то бросит. День-два на самых заболоченных местах на полях вода уйдет. Процентов на 90 уже ушла. Поэтому, вымочки эти нужно обрабатывать, и соответственным образом засевать. Это первое. Второе. Сравнивая поля озимых прошлых лет и этого года – это белое и черное. Вы видели, что происходит. Поэтому ремонт и уплотнение посевов – вопрос номер один.

На примере Несвижского района сегодня говорили об эффективном земледелии, которое возможно, благодаря новым технологиям. Например, речь идет о GPS-навигации – это когда специально запрограммированная машина вносит в почву удобрение с точностью до сантиметра. В Несвижском районе не жалуются на урожайность. Здесь она 50 центнеров с гектара. Ну а сам район – крупнейший производитель сельхозпродукции в области.

Молочное скотоводство – это уже основная специализация хозяйства «Грицковичи», в котором сегодня побывал Президент. Два года назад начали строительство молочно-товарной фермы на 600 голов. Работы уже почти завершены. В строительстве использованы белорусские материалы, плюс, канадские технологии. Здесь рассчитывают получать восемь тысяч тонн молока в год с коровы.

Говорили сегодня и о том, что посевная, само собой, на контроле, но нужно помочь и людям, требовал Президент.

Александр Лукашенко:

– Прожили Год родной земли, сегодня Год качества. Надо наш народ немножко подтягивать к культуре и на селе. Как это делать? Пожалуйста, к Игорю Николаевичу сюда, он расскажет, как он это делает. Разительно район отличается от Столбцовского, к примеру. А чем? Какая разница между Столбцами и Несвижем? Вот летишь над деревней, я не скажу, что там все идеально, нет, но усадьбы приведены в порядок. И почти все деревни. В других, я просто отворачиваюсь, потому, что страшно смотреть. Приводите в порядок приусадебные и дворовые участки. И это должны сделать люди. Притом спрос за это должен быть жесток. Это природа, это экология, это, в конце концов, здоровье этих же людей. Поэтому сейчас нужно заниматься наведением порядка. Но и попутно – самое главное – людям надо оказать поддержку. Там где надо помочь людям посеять, есть и старики, и старушки, и брошенные люди, но которые хотят, чтобы земля у них не пустовала, какой-то поросенок, теленок есть. Надо людям помочь.

Сегодня Президент неслучайно посещал именно Несвижский район и хозяйство «Грицковичи» (район считается передовым и хозяйство на хорошем счету). Не просто, чтобы увидеть, как здесь хорошо работают, но для того, чтобы разобраться, как внедрять этот передовой опыт в других областях, в других районах. Ведь Президент требует равняться на такие положительные примеры всем остальным.

Наталья Бреус, телекомпания СТВ.