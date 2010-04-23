Итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Несвижский район: Президент отмечает неплохой темп посевных работ, но требует повышения их качества

Глава государства посетил СПК «Грицкевичи» в Несвижском районе.

Сегодня слово «качество» звучало особенно часто. Оно относилось и к производству продукции, и к условиям жизни людей. Александр Лукашенко потребовал навести порядок на приусадебных участках и помочь сельским жителям, особенно пожилым людям с посевными работами.

Несвижский район — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в Минской области. Три последних года он становится победителем республиканских соревнований по животноводству. Здесь и собирают и хорошие надои молока. В январе и феврале текущего года район продал своей продукции на 19 млн долларов.

Президент здесь для того, чтобы проверить, как выполняются здесь его поручения по строительству современных ферм и ознакомиться с ходом весенних полевых работ.

Яровых засеяно на 81% от запланированных площадей. Уже завершен сев в Брестской области. На стадии завершения сев на Гомельщине и Гродненщине.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Посевная идет в штатном режиме. В этом году мы впервые вышли на 70 тысяч га в день. В прошлом году рекорд был 50 тысяч га в день. При этом хочу заметить, что в нынешнем году мы пересеиваем 111 тысяч га озимых (пересеяли уже 45 тысяч га) и 100 тысяч га рапса (пересеяли уже 15 тысяч га).

Президент акцентировал внимание на качестве весенних полевых работ и необходимости максимально сохранить посевы озимых, которые из-за снега серьезно пострадали этой зимой.

Александр Лукашенко:

Во-первых, посеем так, как позволяет сегодня природа. Больше всего меня волнует на полях вымочки, пятна, которые, упаси Господь, кто-то бросил. Вымочки эти нужно обрабатывать и соответствующим образом засевать.

Во-вторых, сравнивая поля озимых прошлых лет и этого года — это белое и черное. Ремонт и уплотнение посевов — вопрос №1. Меня волнует качество.

Еще одна тема, поднятая в ходе сегодняшней рабочей поездки, — внедрение современных технологий на селе, в частности — так называемого точного земледелия. Например, 97% пахотных земель в Беларуси обрабатываются методом так называемого плуга, который переворачивает почву на глубине 15-20 см. Способ требует больших затрат топлива и наносит вред микрофлоре земли.

Есть и новые технологии, которые, кстати, рекомендованы ООН. Они менее затратны и более эффективны для долговременной плодородности почвы.

Разработаны и внедряются современные методы программирования пола коров. Обычно приплод делится на две части: половина — бычки, половина — дойные коровы. Здесь научились делать пол под заказ. В мире существует всего три такие лаборатории.

Экспериментальные коровники построены по канадским технологиям. Высокие тонкие стены предоставляют много пространства и воздуха. Возводятся они всего за 4 месяца, но эффект виден сразу — рост надоев. Пока в таких условиях с коровы можно получить 7 тысяч тонн молока в год. В перспективе эту цифру можно увеличить до 10 тысяч тонн молока в год.

В канадском варианте каркас — дюралевый, у нас — металлический. Тент для перетяжки крыши приходится покупать за рубежом — так дешевле. Однако, как сказал министр сельского хозяйства, все равно есть технологии при меньшей стоимости идентичной эффективности.

Президент сегодня дал поручение навести порядок во всех существующих фермах страны.

Александр Лукашенко:

Все фермы в этом году должны быть выгорожены. Сделайте обычный деревянный забор. Почему? Потому что 20-30 га вокруг ферм выведены из севооборота.

Еще одно поручение Главы государства касалось благоустройства на земле, но уже со стороны жителей деревень.

Год качества — это не просто хорошая работа на производстве, это еще и качественная жизнь и качественный быт.

Александр Лукашенко:

Прожили Год родной земли, сейчас — Год качества. Надо наш народ подтягивать к культуре и на земле. Приводите в порядок приусадебные и дворовые участки. Это должны сделать люди. И попутно людям надо оказать поддержку.

Евгений Горин, Александр Горощенко, Валерий Науменко. Телекомпания СТВ, Минская область.