«Беларуськалий» требует признать ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом

Новости Беларуси. Экономический суд Минска принял соответствующее заявление и возбудил производство по делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗАО «Белорусская калийная компания» – бывший совместный трейдер «Беларуськалия» и «Уралкалия». В 2013 году, после разрыва между партнерами, белорусская сторона создала вместо него нового торгового оператора. Он носит то же название, но имеет другую правовую форму – не ЗАО, а ОАО. И вот, похоже, пришло время разобраться с ненужной структурой и расставить все точки над «i».