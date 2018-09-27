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«Беларуськалий» требует признать ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом

27 сентября 2018 17:35
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Новости Беларуси. Экономический суд Минска принял соответствующее заявление и возбудил производство по делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗАО «Белорусская калийная компания» – бывший совместный трейдер «Беларуськалия» и «Уралкалия». В 2013 году, после разрыва между партнерами, белорусская сторона создала вместо него нового торгового оператора. Он носит то же название, но имеет другую правовую форму – не ЗАО, а ОАО. И вот, похоже, пришло время разобраться с ненужной структурой и расставить все точки над «i».

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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