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Представительство Всемирного банка в Беларуси возглавил южнокореец

15 января 2014 07:02
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Новости Беларуси. Представительство Всемирного банка в Беларуси отныне будет возглавлять южнокореец. Назначение Юнг Чул Кима на эту должность вступает в силу 15 января.

Ким начал работу во Всемирном банке в 1986 году и с тех пор занимал различные должности в отделах экономического прогнозирования и международной экономики.

Представительство Всемирного банка в Минске было открыто в середине 90-х. На данный момент его инвестиционный портфель в нашей стране включает пять проектов на сумму почти в 550 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Всемирный банк

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