Новости Беларуси. Представительство делового клуба «Беларусь – Франция» открылось 5 февраля в Минске. Ассоциация станет уникальной платформой для налаживания прямых контактов предприятий и бизнес-кругов двух стран, а также позволит расширить инвестиционное сотрудничество.

В мероприятии приняли участие более 500 белорусских и французских чиновников и бизнесменов, а также главы диппредставительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тьерри Мариани, депутат французского парламента:

Французского бизнеса недостаточно на территории Беларуси. Поэтому я считаю, что открытие делового клуба «Беларусь – Франция» будет способствовать тому, чтобы французских компаний становилось больше, чтобы в конце года мы могли не просто поставить отметку «можно сделать лучше», а чтобы мы могли сказать, что количество французских компаний на территории Беларуси очень сильно прогрессирует и заинтересованность во французском бизнесе на территории Беларуси увеличилась.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларуси во Франции:

Адкрыццё ў Беларусі франка-беларускага дзелавога клуба – гэта той стымул, той інструмент, які, безумоўна, будзе спрыяць эканамічным кантактам паміж нашымі дзвумя краінамі. Я перакананы, што ў перспектыве мы павінны гаварыць аб стварэнні на базе клуба двухбаковай, беларуска-французскай, гандлёва-прамысловай палаты.