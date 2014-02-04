Президент Беларуси потребовал от правительства радикально изменить ситуацию в промышленности к апрелю

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обеспокоен негативными тенденциями в промышленной сфере. Об этом глава государства заявил 4 февраля во время доклада о проблемных вопросах развития промышленного комплекса.

Конкретные поручения президентом давались еще в июне 2013 года на совещании по проблемным вопросам развития промышленности и реализации готовой продукции. Тогда же предприятия, испытывающие сложности с реализацией готовой продукции, были закреплены за ответственными лицами. Но, по словам главы государства, обязательства не выполняются должным образом. Остатки готовой продукции на складах сохраняются. При этом на ряде валообразующих предприятий они фактически не снижаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства 4 февраля принял с докладом правительство по проблемным вопросам развития промышленного комплекса. Выяснилось, что поручения, которые были даны Президентом еще в июне прошлого года, не выполнены. Президент отметил, что больше всего его тревожат снижение экспортных поставок, отсутствие результатов расширения их географии, плохое финансовое состояние предприятий. В итоге решено, что контролировать развитие промышленности глава государства будет поквартально. Следующая серьезная встреча состоится уже в апреле.

В таком большом составе президент принимает правительство с докладом о работе промышленного комплекса. В зале — руководство совета министров, администрации президента, прокуратуры, здесь губернаторы, а также топ-менеджеры и банкиры. Уже заранее было понятно — разговор будет тяжелым. Ведь промышленность — наше всё! Фундамент экономики! Полгода назад глава государства поручил разобраться с запасами продукции на складах. За каждым «сложным» предприятием закрепили высокого чиновника.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Статистика показывает, что объем промышленного производства снизился почти на 5%, выросла внешняя дебиторская задолженность, накапливаются долги за произведенную и неоплаченную продукцию. В целом по промышленности они достигли Br118 трлн, что составляет более двух среднемесячных объемов производства. Какой же это перелом, если деньги на счета предприятий не поступают? Причем разрыв между внешней кредиторской и дебиторской задолженностью растет, и мы по-прежнему кредитуем зарубежных партнеров. А недостаток средств на текущую деятельность забираем из нашей банковской системы и потом стонем, что у нас дорогие кредиты.

Сохраняются другие негативные тенденции, которые сложились в прошлом году. Но больше всего тревожит то, что снижаются экспортные поставки, не расширяется их география. И в основе этого лежит нежелание и неумение торговать.

Мной неоднократно подчеркивалось, что Правительство должно быть большим Министерством торговли. В нынешних условиях это особенно актуально, чем и было продиктовано мое поручение конкретным должностным лицам. По всем поставленным Правительством вопросам мною немедленно были приняты решения. Во-первых, подписан указ о государственной поддержке кредитования иностранными банками зарубежных покупателей белорусской продукции. Во-вторых, для стимулирования экспортных поставок наделил функциями по поддержке экспорта Банк развития и передал ему белорусский «Промагролизинг». В-третьих, чтобы расширить наши поставки за рубеж (в Китай, Венесуэлу, Эквадор, другие страны) мне пришлось объездить и принять у себя в Минске, как говорится, весь мир. Встречаться как с руководством, так и деловыми кругами многих государств, тем самым создавая благоприятные условия для успешной работы в разных регионах планеты. Должен сказать, что отторжения поставкам нашей продукции я нигде не заметил.

Учитывая, что объемы экспортной продукции по мировым масштабам незначительны, то их при должной расторопности и предприимчивости можно и нужно не сокращать, а наращивать. Искать и находить новые ниши, пробиваться на новые рынки. Главное – шевелиться, а не сидеть на месте. Но где результаты работы? Прямо скажу: должной отдачи до сих пор не видно.

Среди негативных тенденций – рост внешней дебиторской задолженности, снижение экспорта. Отсюда и плохое финансовое состояние предприятий. Контролировать развитие промышленного комплекса глава государства будет поквартально.

В начале апреля Президент примет Правительство с отчетом об итогах работы. Спросит глава государства и про темпы развития экономики страны за последние месяцы.

Все вопросы на уровне главы государства решены. Приняты меры по господдержке кредитования иностранными банками зарубежных покупателей нашей продукции. Банк развития наделили полномочиями по поддержке экспорта. Александр Лукашенко, встречаясь с главами государств, лично наводит мосты для поставки наших товаров за рубеж.

Александр Лукашенко, президент Республики Буларусь:

Понятно, что мы зависим от внешних рынков. Наша экономика экспортоориентирована. Живем с того, что сделаем и продадим, поэтому на нас влияют колебания цен на ресурсы и, конечно, спроса на готовую продукцию. Однако, учитывая, что объемы белорусской экспортной продукции по мировым масштабам незначительны, то их при должной расторопности и предприимчивости можно и нужно не сокращать, а наращивать. Искать и находить новые ниши, пробиваться на новые рынки. Главное – шевелиться, а не сидеть на месте. Но где результаты работы? Прямо скажу, должной отдачи до сих пор не видно. Финансовое состояние промышленных предприятий плохое, значительные сверхнормативные остатки готовой продукции на складах сохраняется. При этом на ряде валообразубщих предприятий они фактически не снижаются. Все это говорит о том, что обязательства и поручения должным образом не выполняются. Я хотел бы сегодня конкретно выяснить, кем и почему они срываются.

Не сладко сегодня в машиностроении. Результаты гигантов — МАЗа, МТЗ, БелАЗа и Гомсельмаша - не радуют правительство. Есть вопросы и по предприятиям станкостроения. Лучше справляются в Минсельхозпроде и Белгоспищепроме.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы хотите сказать, в стране ничего не изменилось с сокращением готовой продукции на складах, я имею в виду - в денежном выражении?

Андрей Кобяков, глава администрации Президента Республики Беларусь:

Пока, Вы абсолютно справедливо сказали, перелома не произошло. Есть только ростки тенденции о том, что мы приходим к определенной стабилизации на определенном уровне производства. Самое главное, Александр Григорьевич, растет закредитованность промышленности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что меня поражает, что идут какие-то процессы между Семашко, министром и предприятиями, им подчиненными. Как это все выкрутить, как красиво показать, как исправить, где-то запятую поставить, чтобы выглядеть более или менее красиво. А вдруг Президент там спросит. Меня вот это поражает, что люди отвлекаются на это, а не на то, чтобы поехать и помочь конкретному предприятию или заставить кого-то работать.

Премьер-министр видит две причины загруженности белорусских складов — это низкая конкурентоспособность и неумение продавать.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Реуспублики Беларусь:

Да, мы действительно во второй половине 2013 года несколько ослабили административный жим за выполнение валовых показателей для того, чтобы сохранить экономику предприятий. Я докладываю, уважаемый товарищ Президент, что все крупные предприятия страны, все валообразующие, градообразующие предприятия работали с прибылью. Да, она невысокая. Правильно администрация Президента обращает внимание, что снижение чистой прибыли произошло на 40%, это все так. Но при этом амортизация выросла на 36%, затраты на оплату труда — 43%, то есть амортизация — это ресурсы для развития и фактически в результате активной модернизации идет перераспределение добавленной стоимости в промышленности не в ущерб ее массе.

Что получается: разгрузка складов, то есть продажи, идут вяло и медленно. И это - на фоне снижение всего промышленного производства и роста «дебиторки». То есть товар вроде отгрузили, но денег за него пока не получили. Как, например, на тракторном.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы сократили, говорите, складские запасы и в том числе, Вы сказали "администрация Президента права". Кобяков только что сказал, что ничего в этом плане не изменилось, а ухудшилось. То, что Вы со склада МТЗ перевезли в Россию на такой же склад какого-то там торгового предприятия, где какие-то жулики сидят, Вы это имеете в виду?

Михаил Мясникович, Премьер-министр Реуспублики Беларусь:

Мы снизили складские запасы и мы снизили дебиторскую задолженность в конце года. Но мы полагаем, что дебиторская задолженность все-таки еще высокая. Дебиторская задолженность - это все-таки товар там, у импортера. Если ее обнулить или сделать ее минимальной, туда придут другие производители и мы тогда уже никогда не попадем на рынки этих стран.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «МТЗ» — генеральный директор РУП «МТЗ»:

Это, скажем так, обоснованно и приемлемо в данных условиях сокращения рынка. За счет этих мер мы, к примеру, по странам Евросоюза увеличили объем продаж, он составил 107,6%, это по отношению к достаточно успешному 2012 году. В России мы тоже вынуждены применять данные меры. Все наши конкуренты, включая Джо Дир, Нью Холланд, в ряде случаев применяют двух-, трехгодовые рассрочки, поэтому, уважаемые коллеги, МТЗ в этой ситуации делает все возможное к возврату дебиторской задолженности, но при текущем рынке этот механизм является одним из наиболее распространенных.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это ж преступление, если Вы отдали тракторы и не получите деньги. Все это хорошо, но тенденция плохая. Она не к лучшему, а к худшему. А Вы мне обещали— лучшее. Не только Вы, правительство, но правительство же исходя из Ваших обещаний, я надеюсь. Вот в чем проблема. Тенденция к ухудшению, к ухудшению, к ухудшению. И что Вы мне будете, завтра встанете и будете рассказывать: рынки плохие, не покупают продукцию, поэтому мы вынуждены, и это хорошо, что мы бесплатно раздаем технику. Да, в Евросоюзе с удовольствием возьмут, границы откроют для вашей продукции, когда Вы ее бесплатно отдаете. А нам деньги нужны для того, чтобы жила страна, в противном случае - чего мы здесь собрались!? МТЗ был создан и существует, мы его не кинули на вилы приватизации, чтобы страна жила. Не только важно, чтобы ваши тысячи работающих нормально существовали, но и чтоб страна жила.

Александр Лукашенко призывает не списывать все провалы менеджеров и маркетологов на мировой кризис. Нужно уметь продавать!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не правда, что в России плохо. Если вы работали с губернатором, я вчера встречался с губернатором Амурской области: "мы МАЗа хотим, желательно собрать их" и прочее. Если бы вы шевелились, приехали б к губернатору от моего имени, даже я мог бы позвонить, письмо написать, куда надо. Мы работаем плохо. Работаем по старинке: думаем о том, что к нам приедут и возьмут технику прямо на заводе, как это было в советские времена по разнарядке.

В последнее время можно услышать много нареканий на качество промышленных товаров. Претензии — к производителям именно в машиностроении.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Реуспублики Беларусь:

Тракторный начал сдавать по качеству. Жалуются как в России, жалуются наши производители и дальнее зарубежье. В меньшей степени, но плохо работает по качеству БелАЗ. Может быть, благодаря тому, что мы сделали хорошую модернизацию на БелАЗе, может, что-то поправится, но требовательности должной к кадрам сегодня нет. Мы душим директоров, но служащие как-то выпали.

Госконтроль видит недоработки предприятий — модернизация на многих производствах выполняется небрежно, новые рынки осваиваются неохотно. За имитацию бурной деятельности по снижению запасов некоторые руководители уже лишились своих мест. А тут еще банкиры подливают масло в огонь.

Александр Якобсон, председатель комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Беспокоят позиции коммерческих банков, когда они начинают финансировать проекты, соглашаясь с представленными бизнес-планами, подписывают кредитные договоры, а при появлении первых трудностей, они прекращают финансирование и уходят. Конечно, находится решение и привлекаются другие банки, но сроки реализации проектов значительно затягиваются, замораживаются вложенные средства, простаивает оборудование. Кроме того, высокая стоимость кредитов — более 40%, на фоне относительно скромной ставки рефинансирования в размере 23% , неблагоприятно отражается на финансовом состоянии предприятий. И такая ситуация вполне устраивает банки. Видя их прибыль, за 2013 год увеличилась в 2,5 раза при росте выданных кредитов всего лишь на 23%.

Этот разговор не случайно проходит в феврале 2014. Начало года задаст темп для промышленных предприятий. Оценивать итоги и эффективность работы топ-менеджеров на производствах и правительства будут по итогам первого квартала.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Михаил Владимирович, у Вас, Вы ж понимаете 1 апреля — срок, где первый рубеж. Вы просто возьмете график и без воды мне скажете: «Да, провалили. Да, уходим». Или же Вы в течение первого квартала радикально измените ситуацию. Я Вам даю полные права для того, чтобы эту ситуацию изменить вплоть до кадров. Все делайте, что считаете нужным, чтоб Вы потом мне не сказали, что у Вас не хватало каких-то полномочий, пожалуйста.