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Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твёрдой приверженности государства принципам безопасности»

13 декабря 2021 14:34
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Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре.

Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твёрдой приверженности государства принципам безопасности»-1

Наша страна два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в этом плане всегда открыты перед коллегами из других стран. Это отметили представители МАГАТЭ.

13 декабря завершилась их пост-миссия в Беларуси, она длилась девять дней. Особое внимание уделялось вопросам, регулирующим инфраструктуру, источников ионизирующего излучения, а также обращению с отходами и медоблучению. Эксперты пришли к выводу, что наша страна привержена обеспечению ядерной и радиационной безопасности.  

Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твёрдой приверженности государства принципам безопасности»-4

Анна Брэдфорд, директор Департамента безопасности ядерных установок МАГАТЭ:  
В Беларуси достигли усовершенствований, которые позволили в полной мере выполнить 22 из 25-ти данных первоначально рекомендаций и 18 из 20-ти предложений. Это демонстрация твердой приверженности государства принципам безопасности. Также было подготовлено еще два новых предложения, которые связаны с переходом страны на новый этап, связанный с тем, что теперь здесь есть БелАЭС. МАГАТЭ высоко оценивает работу правительства, МЧС, других государственных органов в той работе, которая была проделана за последние пять лет. Это говорит о стремлении к непрерывному совершенствованию в области физической и ядерной безопасности.  

Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности. Читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Анна Брэдфорд # Джордж Шварц # Ольга Луговская # Фотофакт

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