Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твёрдой приверженности государства принципам безопасности»

Наша страна два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в этом плане всегда открыты перед коллегами из других стран. Это отметили представители МАГАТЭ.

13 декабря завершилась их пост-миссия в Беларуси, она длилась девять дней. Особое внимание уделялось вопросам, регулирующим инфраструктуру, источников ионизирующего излучения, а также обращению с отходами и медоблучению. Эксперты пришли к выводу, что наша страна привержена обеспечению ядерной и радиационной безопасности.