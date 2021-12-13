Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твёрдой приверженности государства принципам безопасности»

Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре.
Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре.
Наша страна два года назад подписала соглашение, в рамках которого обеспечивается обмен информацией с литовской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы в этом плане всегда открыты перед коллегами из других стран. Это отметили представители МАГАТЭ.
13 декабря завершилась их пост-миссия в Беларуси, она длилась девять дней. Особое внимание уделялось вопросам, регулирующим инфраструктуру, источников ионизирующего излучения, а также обращению с отходами и медоблучению. Эксперты пришли к выводу, что наша страна привержена обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
Анна Брэдфорд, директор Департамента безопасности ядерных установок МАГАТЭ:
В Беларуси достигли усовершенствований, которые позволили в полной мере выполнить 22 из 25-ти данных первоначально рекомендаций и 18 из 20-ти предложений. Это демонстрация твердой приверженности государства принципам безопасности. Также было подготовлено еще два новых предложения, которые связаны с переходом страны на новый этап, связанный с тем, что теперь здесь есть БелАЭС. МАГАТЭ высоко оценивает работу правительства, МЧС, других государственных органов в той работе, которая была проделана за последние пять лет. Это говорит о стремлении к непрерывному совершенствованию в области физической и ядерной безопасности.
Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности. Читайте здесь.