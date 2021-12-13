Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности

Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре.

Джордж Шварц, руководитель пост-миссии IRRS в Беларуси, представитель инспекции по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI):

Мы с удовлетворением констатируем, что Беларусь с момента проведения первоначальной миссии существенно улучшила сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности и продемонстрировала приверженность тому, чтобы на долгосрочной основе поддерживать систему обеспечения безопасности в данной сфере.