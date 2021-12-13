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Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности

13 декабря 2021 14:42
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Новости Беларуси. Белорусская сторона предоставляет Литве беспрецедентный объем информации по БелАЭС. Об этом 13 декабря рассказали в Госатомнадзоре.

Представители МАГАТЭ: на БелАЭС улучшили сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности-1

Джордж Шварц, руководитель пост-миссии IRRS в Беларуси, представитель инспекции по ядерной безопасности Швейцарии (ENSI):  
Мы с удовлетворением констатируем, что Беларусь с момента проведения первоначальной миссии существенно улучшила сферу регулирования в области ядерной и радиационной безопасности и продемонстрировала приверженность тому, чтобы на долгосрочной основе поддерживать систему обеспечения безопасности в данной сфере.  

Представители МАГАТЭ о БелАЭС: «Это демонстрация твердой приверженности государства принципам безопасности» – читайте здесь.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Анна Брэдфорд # Джордж Шварц # Ольга Луговская # Фотофакт

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