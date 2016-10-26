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Владимир Макей: Беларусь выступает за экономику без барьеров от Лиссабона до Владивостока

26 октября 2016 10:30
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Новости Беларуси. За экономику без барьеров от Лиссабона до Владивостока выступает Беларусь. И взаимодействие крупнейших интеграционных структур Европы может стать значимым элементом новой глобальной системы отношений. На этом акцентировал внимание глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая 26 октября на международной конференции «Закладывая основы в регионе ЕЭК ООН для экономической интеграции и устойчивого развития к 2030 году».

Министр также подчеркнул роль этой платформы в формировании экономического пояса Шелкового пути. В этой связи Беларусь может предложить масштабные проекты по строительству объектов транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Сотрудничество будет выгодно для всех стран и объединений в регионе ЕЭК ООН, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы должны избежать ненужного и опасного противоборства интеграционных моделей. Добиться их совместимости и взаимодополняемости.

В основе такой работы должны лежать совместные проекты в сфере торговли и стандартов, транспорта и инфраструктуры, энергетики и зеленой экономики, инвестиций и инноваций.

Это не просто высокие идеалы. Это сегодня необходимое условия нашего общего экономического выживания и путь к обеспечению устойчивого развития в сложном и турбулентном мире.

Конференция проводится в развитие инициативы «Интеграция интеграций», выдвинутой Президентом Беларуси. Участие в ней принимают представители практически всех 56 стран, входящих в Европейскую экономическую комиссию ООН. Ученые и политики, бизнесмены и представители крупных международных организаций и интеграционных структур. За столом переговоров участники обсудят сотрудничество в сферах торговли, транспорта, энергетики и инноваций.

# Экономика # ООН # Владимир Макей

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