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Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность

08 декабря 2021 15:43
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Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных.  

Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность-1

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство – читайте здесь.  

В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.  

Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность-4

Тему продолжит Виктор Пралич.  

В ближайшие годы в Витебской области модернизируют все сельхозобъекты, которые достались региону в наследство от советских времен.  

«Я к этому и стремилась, чтобы жить остаться в деревне». Молодой ветеринар на ферме под Витебском о своей работе – читайте здесь.  

Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность-7

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:  
Вот у нас пять лет, чтобы привести в порядок данные производственные помещения. И чтобы увеличить и продуктивность, и, соответственно, валовое производство продукции. И этим самым создать условия для полной загрузки нашей перерабатывающей промышленности.  

Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность-10

Агропромышленные объединения Витебской области обеспечивают продукцией не только нашу страну, но и потребителей за рубежом. А потому переформатирование и модернизация сельскохозяйственных объектов – гарант стабильной работы АПК, а значит, и продовольственной безопасности.  

# Сельское хозяйство # Экономика # Виктор Пралич # Николай Шерстнев # Дмитрий Григорьев # Анастасия Васильева # Фотофакт

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