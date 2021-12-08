Председатель Витебского облисполкома о модернизации ферм: у нас пять лет, чтобы привести в порядок и увеличить продуктивность

Новости Беларуси. Развитие животноводства – одно из главных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, в первую очередь, продовольственная безопасность каждого из нас. Во-вторых – это экспортные поставки, а значит, прибыль и вклад в экономику. Стабильная работа отрасли во многом зависит от условий содержания животных.

На каждой корове висит специальный ошейник с датчиком. Посмотрите, как в Витебской области развивают животноводство – читайте здесь. В Витебской области планируют в ближайшие пять лет реконструировать все молочно-товарные фермы. За образец возьмут комплекс «Маяк Ушачский». Здесь за короткий срок дали новую жизнь пустующему 30 лет зданию.

Тему продолжит Виктор Пралич. В ближайшие годы в Витебской области модернизируют все сельхозобъекты, которые достались региону в наследство от советских времен. «Я к этому и стремилась, чтобы жить остаться в деревне». Молодой ветеринар на ферме под Витебском о своей работе – читайте здесь.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Вот у нас пять лет, чтобы привести в порядок данные производственные помещения. И чтобы увеличить и продуктивность, и, соответственно, валовое производство продукции. И этим самым создать условия для полной загрузки нашей перерабатывающей промышленности.