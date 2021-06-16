Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны

В ходе совещания обсудили также развитие мебельного холдинга, который создали на базе «Ивацевичдрева» в марте 2021 года. Планируется разделить полномочия: за головным предприятием – внедрение инновационных методов и технологий, а за производителями – сбыт и продажа. Подробную стратегию такого менеджмента подготовят к ноябрю.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Спрос на внутреннем рынке, белорусском только, уже сейчас мог бы поглотить все объемы, которые выпускают не только Ивацевичи, но и все другие предприятия холдинга. Поэтому даже с нарощенными объемами мы сейчас будем способны потребить всю продукцию внутри страны. Сегодня решали, как можно наиболее быстро реализовать новые инвестиционные проекты, запустить новое производство на площадях «Ивацевичдрев».