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Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны

16 июня 2021 17:20
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Новости Беларуси. Удержать собственную нишу и вдвое увеличить объемы производства. Экономическую стратегию для деревообрабатывающих предприятий обсудили 16 июня в Ивацевичах. Районный центр посетил премьер-министр страны Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны-1

В ходе совещания обсудили также развитие мебельного холдинга, который создали на базе «Ивацевичдрева» в марте 2021 года. Планируется разделить полномочия: за головным предприятием – внедрение инновационных методов и технологий, а за производителями – сбыт и продажа. Подробную стратегию такого менеджмента подготовят к ноябрю.

Роман Головченко на «Ивацевичдрев»: мы сейчас способны потребить всю продукцию внутри страны-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Спрос на внутреннем рынке, белорусском только, уже сейчас мог бы поглотить все объемы, которые выпускают не только Ивацевичи, но и все другие предприятия холдинга. Поэтому даже с нарощенными объемами мы сейчас будем способны потребить всю продукцию внутри страны. Сегодня решали, как можно наиболее быстро реализовать новые инвестиционные проекты, запустить новое производство на площадях «Ивацевичдрев».

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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