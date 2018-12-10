Британская компания готова закупать пиломатериалы через Белорусскую универсальную товарную биржу

Бизнесмены Соединенного Королевства до сих пор импортировали пиломатериалы из Канады, Скандинавии, Прибалтики и России. Однако пришло время выходить на рынок нашей страны. В последнее время британские компании проявляют значительный интерес к белорусской лесопродукции. Это значит, что она конкурентоспособна и востребована за рубежом.