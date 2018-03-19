«Предпринимай». История успеха владельца типографии

Если вы все еще никак не можете решиться на то, чтобы ваши бизнес-идеи воплотились, расскажем вам историю успеха столичного предпринимателя Стефана Андреевича. Сейчас у бизнесмена своя типография и весьма успешная. В этом году производству исполняется 17 лет, но начинал Стефан Андреевич не с этого.

Стефан Жерносек, бизнесмен:

Первый мой бизнес – это ремонтно-строительный бизнес. Мы занимались ремонтом жилья, детских садиков, административных зданий. Работали на перифериях, в регионах.

Стефан Андреевич оставил место заместителя директора в государственной конторе и, вопреки мнению родных, решил рискнуть. И как оказалось – не зря. Стефан Жерносек:

Я понимал, что у меня есть потенциал, который, если я буду работать самостоятельно, смогу его воплотить. В полиграфическом бизнесе начинал с малого. Первым оборудованием стала машина для резки бумаги. Далее компания смогла приобрести однокрасочную печатную машину и выполнять заказы на чёрно-белую печать.

Стефан Жерносек:

После того, как мы немножко подросли, мы купили печатную машину 4-красочную. Эта машина лучшего мирового производителя. Правда, она была неновая, после капитального ремонта восстановленная на заводе, но, соответственно, качество давала то, которое нужно для того, чтобы работать на этом рынке.

Для покупки сопутствующего оборудования фирма привлекала прибалтийских инвесторов. Так здесь появилась и эта машина, которую называют сердцем типографии. Весь этот долгий и кропотливый путь, конечно же, начинался с хорошего бизнес-плана. И у нас есть несколько советов от эксперта по его составлению.

Владислав Болбатовский, руководитель направления бизнес-планирования агентства стратегического и экономического развития:

Стандарты бизнес-планирования у нас в стране регулируются Министерством экономики, и для этих целей выпущено постановление №158, которое регулирует стандарты бизнес-планирования и структура бизнес-плана соответственно утверждена. Изначально, безусловно, стоит определиться с целью этого бизнес-плана, для чего он нужен. Расчёты в любом случае должны быть реалистичны и должны быть утверждены анализом рынка. Если он хочет продать миллион изделий, а рынок может принять только половину из этого, то совершенно ясно, что есть какая-то в этом проблема и нужно её как-то решать.

Наш сегодняшний герой считает, что успех бизнес-плана зависит от его исполнителей. И любой, даже самый блестящий проект, может провалиться, если его не исполнить должным образом. Стефан Жерносек:

Бизнесом не каждый сможет заниматься. Это люди особые. И риск есть в бизнесе большой. Человек, который идёт в бизнес, готов преодолеть все трудности, особенно в начале, их будет много, когда ещё не хватает средств. Нужно трудиться день и ночь, чтобы добиться своего, чтобы создать бизнес, чтобы он стал на ноги. А в дальнейшем уже этот бизнес должен приносить прибыль.