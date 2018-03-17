Леонид Заяц: Молочное скотоводство является локомотивом развития экономики

Новости Беларуси. Молочный вопрос собрал в Волковыске белорусских производителей и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня – технологии контроля и выпуска качественной продукции.
Новости Беларуси. Молочный вопрос собрал в Волковыске белорусских производителей и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня – технологии контроля и выпуска качественной продукции.
Как рассказал глава Минсельхозпрода, безопасности молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание. Главная задача сегодня – еще раз отработать взаимодействие производителей молока с переработчиком на всех этапах, чтобы добиться стабильно высокого качества.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Молочное скотоводство в нашей стране – важная отрасль в сельском хозяйстве, является локомотивом развития экономики в агропромышленном комплексе. Качеству молочной продукции в Республике Беларусь придается особое значение. Учитывая, что мы сегодня кормим население, и огромную часть готовой продукции экспортируем на рынки третьих стран, в этом случае наша главная задача – обеспечить безопасность потребляемой продукции.
Участникам встречи показали новые технологии и подходы в производстве молока. Они позволяют в кратчайшие сроки внедрить на любой ферме контроль качества продукции. А создавая конкурентный продукт можно рассчитывать и на новые рынки сбыта. Сейчас ведется активная работа по созданию единой электронной ветеринарной сертификации между Беларусью и Россией.