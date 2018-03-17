Леонид Заяц: Молочное скотоводство является локомотивом развития экономики

Новости Беларуси. Молочный вопрос собрал в Волковыске белорусских производителей и экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке дня – технологии контроля и выпуска качественной продукции.

Как рассказал глава Минсельхозпрода, безопасности молочной продукции в Беларуси уделяется повышенное внимание. Главная задача сегодня – еще раз отработать взаимодействие производителей молока с переработчиком на всех этапах, чтобы добиться стабильно высокого качества.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Молочное скотоводство в нашей стране – важная отрасль в сельском хозяйстве, является локомотивом развития экономики в агропромышленном комплексе. Качеству молочной продукции в Республике Беларусь придается особое значение. Учитывая, что мы сегодня кормим население, и огромную часть готовой продукции экспортируем на рынки третьих стран, в этом случае наша главная задача – обеспечить безопасность потребляемой продукции.